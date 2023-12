Sgarbi: “Errore gravissimo il trasferimento della Visitazione del Pontormo”

Prato, 18 dicembre 2023 – «Un errore gravissimo il trasferimento della Visitazione del Pontormo, capolavoro del Rinascimento italiano, dalla chiesa di San Michele a Carmignano al Palazzo Pretorio a Prato». Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi.

«L'indignazione del sindaco di Carmignano - aggiunge Sgarbi - è assolutamente condivisibile: le infiltrazioni di acqua nella chiesa di San Michele non interessano affatto la parte in cui è custodito il capolavoro. Non si può spostare un'opera dal quel luogo carico di suggestione. È una scelta davvero incomprensibile. E se proprio è necessario spostarla, lo fai in altra sede a Carmignano, ma portarla a Prato significa che probabilmente sono prevalse altre logiche che ci sfuggono».