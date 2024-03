Schiavi in fabbrica, i titolari sono già liberi. Il mistero sul visto pagato 7.000 euro

Prato, 2 marzo 2024 – Sono liberi, con il solo divieto di non poter esercitare attività di impresa. E la ditta (almeno per ora) resta aperta senza nessun vincolo. Si è tenuta ieri mattina l’udienza di convalida del fermo dei due cinesi, marito e moglie, titolari di fatto della confezione in via Dino Campana dove sono stati trovati alcuni clandestini al lavoro. I due sono stati arrestati mercoledì dalla polizia per sfruttamento della manodopera clandestina dopo la denuncia di una loro operaia. Ieri sono comparsi di fronte al gip Leonardo Chesi, assistiti dall’avvocato Massimo Mariotti, per la convalida.

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere ma hanno voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. Nonostante siano in Italia da venti anni, è stato necessario l’intervento di un interprete per tradurre le loro dichiarazioni. In sostanza, hanno ammesso ogni addebito tranne quello di aver chiuso all’interno della ditta gli operai al termine della giornata di lavoro in quanto – hanno sostenuto – i dipendenti avevano le chiavi e quindi potevano entrare e uscire quando volevano. Inoltre, è stato accertato che la ditta era intestata a un prestanome e che loro erano i gestori di fatto. Un cliché che si ripete.

Le indagini della polizia devono chiarire alcuni punti oscuri emersi dopo la denuncia della cinese. Secondo quanto appreso, la donna è arrivata in Italia a inizio dicembre. Ha riferito di aver pagato 7.000 euro a un connazionale in Cina che ha organizzato il viaggio: spostamenti in aereo, visto turistico di 14 giorni e permanenza. Probabilmente nell’accordo c’era anche il posto di lavoro. La donna è atterrata a Parigi e poi ha preso un altro volo per Milano. A Malpensa ha incontrato un connazionale che le ha requisito il passaporto e l’ha portata direttamente a Prato in auto insieme ad altri due orientali. Pochi giorni dopo è arrivata la zia della donna. Entrambe hanno iniziato a lavorare nella ditta gestita dai due indagati.

La donna ha raccontato di condizioni di lavoro disumane: dalle 6 della mattina fino a mezzanotte. "Solo a Natale e Capodanno abbiamo lavorato dalle 6 alle 18", ha puntualizzato. Gli operai erano costretti a dormire nel locale, dentro al capannone, adibito a mensa su un divano e una branda con le sole doghe di legno e senza materasso. I lavoratori aveva un quaderno su cui dovevano appuntare il numero di abiti che realizzavano ogni giorno per essere pagati a cottimo. Lo stesso quaderno lo aveva la titolare. Ogni abito realizzato veniva pagato dai 40 ai 60 centesimi l’uno. "Una volta un operaio è stato picchiato sulle mani per non aver lavorato bene", ha aggiunto la cinese. La donna ha poi sostenuto di non essere stata pagata subito ma dopo un paio di mesi: 3.800 euro inviati direttamente sul conto in Cina.

"Più volte ho chiesto alla titolare di restituirmi il passaporto ma non me lo ha mai ridato, anzi mi ha minacciato che se fossi uscita dalla ditta e lo avessi detto a qualcuno ci sarebbero state ripercussioni su mio marito in Cina", ha spiegato.

A fine febbraio la donna non ha più retto la situazione, così è scappata dalla ditta. Prima ha provato a recarsi al Consolato cinese a Firenze ma non è stata ricevuta in quanto senza appuntamento. Qualche giorno fa è andata in Questura dove è stata raccolta la sua denuncia. Mercoledì è scattato il blitz della polizia all’interno della confezione. Sono stati trovati altri clandestini, compresa la zia della donna. E’ stata accertata la presenza del soppalco adibito a cucina di fortuna e a dormitorio.

Una storia di sfruttamento lavorativo come, purtroppo, ce ne sono ancora tante e una vicenda poco chiara su come la donna sia arrivata in Italia attraverso intermediari e pagando una cifra elevata per un visto turistico. Tutti aspetti su cui si concentreranno le indagini.