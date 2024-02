In fabbrica come automi. Operaia denuncia i titolari: due arresti dopo l’infortunio

Prato, 16 febbraio 2024 – Lavoravano fino a 14 ore al giorno, sette giorni su sette senza mai riposi o ferie. Mangiavano sui tavoli da lavoro in mezzo al laniccio delle stoffe e dormivano nella casa di fronte alla fabbrica, al di là di un cortile di via Pistoiese su cui affaccia anche un supermercato le cui telecamere hanno ripreso per circa tre anni l’andirivieni degli operai che facevano la spola, come automi, casa/lavoro, lavoro/casa tutti i giorni, sempre agli stessi orari.

A mettere a segno un altro colpo nella lotta contro lo sfruttamento è stata la procura di Prato che, grazie alle indagini dei carabinieri, ha chiesto e ottenuto dal gip Leonardo Chesi tre misure cautelari: due per i titolari cinesi della confezione, residenti a Bologna dove si trovano ai domiciliari, e una nei confronti della gestrice di fatto, ex operaia della stessa ditta che aveva fatto ’carriera’, colpita con l’obbligo di dimora.

Nessuna misura cautelare, invece, è stata data ai titolari del pronto moda che si serviva della confezione gestita dai connazionali per la realizzazione delle migliaia di capi che quotidianamente ordinavano di confezionare.

La procura ha tentato di allargare il campo coinvolgendo nelle indagini anche il pronto moda, come parte della filiera dello sfruttamento, ma il gip non ha dato le misure. Oltre al reato sul caporalato (la legge sullo sfruttamento che punisce il datore di lavoro oltre al caporale), sono stati contestati reati in materia di previdenze, carenze igienico-sanitarie, il ricorso a ditte apri e chiudi grazie a intestazioni fittizie e prestanome.

L’inchiesta – l’ultima di una lunga serie, coordinata dal pm Vincenzo Nitti – è partita dalla denuncia di una operaia cinese che aveva avuto un grave infortunio mentre stava per finire la sua prima giornata di lavoro. La donna, clandestina e assunta a nero, fu portata al pronto soccorso dal titolare che spiegò al medico di turno – la paziente non sapeva l’italiano – che aveva avuto un incedente domestico. Qualche mese dopo l’operaia si rivolse a un legale sporgendo denuncia per l’accaduto.

Probabilmente la prima volta che accade nelle indagini di questo tipo, soprattutto quando gli operai sono orientali. Sono così cominciate le indagini dei carabinieri e dei tecnici della prevenzione dell’Asl che hanno eseguito diversi accessi nella ditta sequestrando documenti e quaderni contabili. Già quando è stato fatto il primo accesso dopo la denuncia, l’azienda aveva già cambiato nome e durante i tre anni di indagini, l’ha cambiato altre due volte nonostante i titolari sapessero di essere attenzionati dagli investigatori.

Le indagini si sono scontrate anche con la reticenza degli operai cinesi che, tutto sommato, non vedevano nulla di strano nel trattamento a loro riservato. Si parla di una confezione cinese che sfrutta i connazionali e non operai di nazionalità diverse che, ultimamente, hanno protestato in maniera piuttosto forte per le condizioni di lavoro a cui sono sottoposti.

Ne è emerso il solito quadro inquietante di sfruttamento: turni di 14 ore con pause brevissime e nessun diritto al riposo. In una intercettazione fra la gestrice e il titolare la prima spiega che una operaia non faceva “un giorno di riposo da gennaio“. E la telefonata risaliva al maggio successivo.

I lavoratori – 30 le vittime accertate – erano pagati 4 euro l’ora oppure a cottimo, ossia 0,15 centesimi a capo confezionato. Il titolare ne riscuoteva il doppio, 0,30. La mole di lavoro che il pronto moda richiedeva con insistenza e facendo pressioni sulla confezione era talmente enorme che alcuni operai che lavoravano a cottimo riuscivano a tirare su, in alcuni casi, stipendi anche di 5.000 euro al mese. Il profitto ottenuto dal pronto moda è inestimabile. Non consapevoli, probabilmente, delle conseguenze, i gestori hanno continuato a operare sempre nello stesso modo andando, per di più, a richiedere agli investigatori i quaderni sequestrati per eseguire i pagamenti dei lavoratori. Fra le contestazioni c’è anche l’aver indotto in errore il medico dle pronto soccorso.

Laura Natoli