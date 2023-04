Sfregiata sotto casa Interrogatori fiume e versioni contrastanti Spunta un quinto uomo

Tre interrogatori fiume. Emiliano Laurini, Kevin Mingoia e Mattia Schininà hanno deciso di fornire la loro ricostruzione dei fatti di fronte al gip Francesca Scarlatti. I tre sono accusati di essere rispettivamente il mandante, l’intermediario e l’esecutore materiale (quest’ultimo in concorso con un sedicenne che si è presentato spontaneamente in Questura) della brutale aggressione a Martina Mucci, cameriera di 29 anni, presa a cazzotti e sfregiata con un rasoio la notte fra il 20 e il 21 febbraio nell’androne di casa sua alla Pietà. Accompagnati dai loro legali, i tre si sono alternati di fronte al gip – senza mai incontrasi – fornendo la propria versione su come sarebbe stata pianificata l’aggressione alla giovane donna e su come si sarebbero svolti i fatti quella notte. "Molto scossi", sono stati definiti, si sono sottoposti a un interrogatorio di circa un’ora e mezzo ciascuno. Ognuno, per la sua parte, ha tentato di alleggerire la propria posizione. In particolare, Laurini, 41 anni, ex fidanzato ed ex collega della Mucci (lavoravano insieme all’Hop’n drop di via Terraccini dove si sono conosciuti) ed ex pugile, avrebbe tirato in ballo una quinta persona che sarebbe stata sfiorata dall’ordinanza. L’uomo, assistito dall’avvocato Edoardo Burelli, avrebbe sostenuto di non aver dato ordine di massacrare di botte in quel modo l’ex, versione che però sarebbe stata smentita dall’esecutore materiale Mingoia. Avrebbe parlato di "darle una lezione", di tagliarle una ciocca di capelli ma non riempirla di cazzotti e pugni in faccia. Mingoia, 19 anni, difeso da Antonio Bertei e Alessandra Mattei, è stato il primo a essere interrogato ieri mattina. "Ha chiarito la propria posizione in modo molto dettagliato, ci saranno degli sviluppi investigativi e vedremo che cosa succederà", ha dichiarato l’avvocato Bertei.

Uno dei punti che resta da chiarire è quello del telefono che, secondo gli investigatori, sarebbe in uso al Mingoia. L’utenza telefonica è intestata a un’altra persona. Chi aveva effettivamente in uso quel cellulare la sera dell’aggressione a Martina? Cellulare che, come emerso dai tabulati telefonici, aggancia la cellula vicino a casa di Martina (la stessa del telefono della vittima). Chi ha fatto quelle telefonate e quegli squilli – fra le una e mezzo di notte e le due –, al cellulare di Laurini per avvertirlo che il piano era stato portato a compimento? E’ stato Mingoia o un’altra persona che aveva in uso lo stesso cellulare? E quale auto è stata usata per arrivare da Scandicci a Prato? Auto che avrebbe avuto la targa coperta come sostengono gli indagati intercettati.

Infine è stata la volta di Mattia Schininà. Il giovane, 20 anni, difeso da Michele Savarese, ha detto di essere stato all’oscuro di quanto accaduto, di non aver mai messo in contatto Laurini con Mingoia, che fra l’altro – sostiene lui – non conosceva nemmeno, ma di avergli dato il contatto di un’altra persona. Dalle intercettazioni, è emerso che Schininà era molto preoccupato della brutta piega che aveva preso tutta la vicenda e durante una telefonata con il padre si sfoga dicendo che Laurini l’aveva messo nei guai e che lui non c’entrava nulla con l’aggressione. Gli aveva passato solo "un contatto". In tribunale a Prato c’erano i genitori e la fidanzata del giovane.

"Mio figlio lavora in una azienda seria – ha detto l’uomo – Credevo che Laurini fosse una brava persona, gli avevo affidato mio mio figlio, invece me lo ha rovinato". Secondo quanto sostenuto dal padre Mattia "aveva sentito alcuni discorsi" del Laurini riferiti a Martina. "Diceva di volerle graffiare la macchina, parlava di tagliarle una ciocca di cappelli. Mio figlio non sapeva quello che avrebbe voluto fare. Pensava fossero chiacchiere da bar". Le varie versioni verranno confrontate dagli investigatori. Comprese le dichiarazioni spontanee fornite dal sedicenne che mercoledì si è presentato in Questura. Il giovane ha raccontato che gli era stato detto di andare a dare una lezione a un trans che avrebbe avuto delle questioni con Laurini. Gli avvocati dei tre arrestati hanno chiesto l’attenuazione della misura cautelare.

