Sfratto da via delle Lame. Ancora picchetti a L’Alba

L’ufficiale giudiziario e la proprietà si sono presentati ieri mattina al capannone di via delle Lame a Montemurlo, dove ha sede la confezione-stireria L’Alba srl. "Le nostre preoccupazioni insieme a quelle dei lavoratori erano più che fondate – dicono gli esponenti sindacali – Ieri è stato portato a termine uno sfratto esecutivo per morosità allo stabilimento de L’Alba in via delle Lame". I Sudd Cobas si spingono oltre nel ricostruire quanto accaduto: "La proprietà, è emerso solo ora, aveva in segreto da mesi smesso di pagare i canoni di affitto, mentre apriva i due stabilimento di via Lecce, dove è stata trasferito il reparto confezionamento e via Pomeria, dove ora si trova la stireria. Tutto ciò ci fa capire che i titolari fossero a conoscenza da molto tempo dello sfratto eseguito ieri". I sindacalisti avevano denunciato "come L’Alba stesse venendo trasformata in una scatola vuota. Eppure i titolari avevano risposto alle nostre sollecitazioni e preoccupazioni che ’qui siamo stati e qui rimarremo’ . E invece da oggi non c’è più nemmeno la scatola". Il picchettaggio di operai e sindacalisti continua agli stabilimenti di via Lecce e via Pomeria e continuano fino a che "non saranno garantiti i posti di lavoro ed i diritti conquistati dai dipendenti de L’Alba". C’è da considerare anche l’altra faccia della battaglia per la regolarizzazione dei contratti. Sudd Cobas chiama all’appello la responsabilità in solido dei committenti: "I committenti non possono lavarsene le mani. Sono loro che hanno il potere – e il dovere – di garantire continuità occupazionale e diritti, cooperando per dissipare la nebbia sulla situazione opaca dei subappalti L’Alba e dopodiché garantendo le commesse".

Eppure "il sindaco Simone Calamai aveva annunciato la convocazione di un tavolo per questa settimana, ma a quanto pare i brand tentennano", dicono dal Sudd Cobas che ha interpellato anche una delle aziende ritenute tra le committenti. Azienda che ha evidenziato "l’assoluta estraneità" e di non "aver mai intrattenuto rapporti, neppure indiretti, con quelle ditte collegate alla ditta Alba" mentre la stessa società afferma "di non avere rapporti con la ditta Alba, alla quale vengono affidate lavorazioni in misura residuale e limitate ai servizi di stireria". Motivi per cui l’invito dei Sudd Cobas a sedersi ad un solito tavolo è stato rispedito al mittente.

Sa.Be.