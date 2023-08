Sfila il corteggio l’anteprima con tante novità

Nel 486esimo anniversario della battaglia di Montemurlo, oggi il Comune di Montemurlo con il Gruppo storico e la Pro Loco propongono ’Dentro la storia’, una serata di rievocazione, approfondimento, racconti e spettacoli. Un’anteprima estiva in attesa della grande sfilata storica del 10 settembre a Oste.

In centro si rievocheranno le fasi salienti della la battaglia tra i sostenitori di Cosimo I de’ Medici, e i fuorusciti repubblicani, oppositori della presa di potere mediceo, capeggiati da Baccio Valori e Filippo Strozzi.

"Una nuova formula che vede per la prima volta i figuranti del Gruppo storico sfilare per le strade di Montemurlo centro - spiega il sindaco Simone Calamai -. Una serata piacevole nella nuova piazza pedonale di fronte al Comune che mescola il racconto storico allo spettacolo"

La prima novità è dunque la sfilata dei figuranti del Gruppo storico per le vie di Montemurlo: la partenza è fissata alle 21 da via Matteotti, per poi spostarsi in via Rosselli, via Carducci, via Pascoli e arrivo in piazza della Repubblica, il nuovo spazio pedonale di fronte al municipio, dove prenderà il via la parte della serata dedicata al racconto e all’approfondimento storico. Oltre ai figuranti del Gruppo storico di Montemurlo, sfileranno anche i valletti del Comune di Prato, accompagnati dal gonfalone. A seguire Alessia Cecconi, direttrice della Fondazione Cdse, introdurrà i protagonisti della battaglia di Montemurlo. Un racconto accurato ma leggero, intervallato da aneddoti e spettacoli come i giochi d’armi della Compagnia Giovanni dalle Bande Nere e l’esibizione dei musici e degli sbandieratori. Chiude la serata lo spettacolo con il fuoco delle Lumen Invoco. Dalle 19,30 saranno attivi stand enogastronomici. L’ingresso è libero. Occhio alla viabilità: in centro dalle 18 scatta il divieto di sosta.