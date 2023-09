Sfida di tessitura a Prato, Alice e Roberta per il 'palio' delle tessitrici

Non solo sfide fra calcianti dentro l’arena. Sabato prossimo alle 21 andrà in scena anche la speciale gara fra le tessitrici, in contemporanea alla finalissima della Palla Grossa che vedrà affrontarsi i Gialli di Santo Stefano e i Verdi di San Marco, dopo aver battuto rispettivamente gli Azzurri di Santa Maria e i campioni uscenti, i Rossi di Santa Trinita. L’appuntamento è come al solito in piazza del Mercato Nuovo. Nell’ora di gioco le due tessitrici che hanno superato le semifinali, cioè Alice Bettini per il quartiere dei Gialli, e Roberta Cioni per quello dei Rossi, alternandosi al telaio antico fornito dall’istituto Buzzi sotto l’occhio attento del professor Luigi Della Rovere, gareggeranno fino all’ultimo centimetro per tessere il pezzo di stoffa più lungo e aggiudicarsi il ‘palio’ delle tessitrici. Uno spettacolo nello spettacolo, che farà da corollario alla finalissima della Palla Grossa fra due quartieri, Leoni Gialli e Draghi Verdi, affamati di vittoria dopo anni di digiuno. I biglietti per la finale di sabato possono essere acquistati all’Oasi dei Golosi di piazza del Mercato Nuovo, alla tabaccheria del Parco Prato, oppure on line (CiaoTickets).