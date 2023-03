Settimana corta e salario minimo "Prato sia un laboratorio nazionale"

Salario minimo negli appalti, Stati generali del lavoro e la settimana corta a parità di stipendio. Sono i tre pilastri sui quali vuole lavorare il Pd pratese a trazione Schlein, messi bene in evidenza da Aksel Fazio, responsabile del dipartimento lavoro. "Un nuovo Pd – dice – passa soprattutto da un cambio radicale di paradigma sui temi del lavoro e del welfare. Se di recente le persone hanno votato la destra è anche perché ritengono la sinistra responsabile del peggioramento delle loro condizioni materiali, visto che per dieci anni è stata al governo. Chiedere scusa e cambiare è un primo passo". Quella di Fazio è una delle voci dei ragazzi cresciuti tra stage gratuiti e contratti a tempo determinato, che si pagano gli studi barcamenandosi tra tanti lavoretti perché le borse spesso non bastano a coprire il percorso accademico di chi viene dal basso. Una generazione che nel Pd esce rafforzata, dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie e a Prato quella di Biagioni nel congresso di un anno fa.

Ventinove anni, un passato da rider e da addetto ai doposcuola per giovanissimi, oggi operatore sociale in un Cas, il responsabile lavoro del Pd indica tre priorità: salario minimo, welfare universale e investimento nel tempo libero. "Non è più la Prato di prima – aggiunge – Il lavoro è un valore, ma lo è anche il tempo liberato dal lavoro. Per questo proponiamo la sperimentazione della settimana corta a parità di salario: ci sono esempi in diversi paesi europei e Intesa Sanpaolo lo sta proponendo anche per le filiali in Italia". L’obiettivo è arrivare a una sperimentazione sul territorio: "Il Pd proverà a stimolare un dibattito tra le aziende del distretto provando ad arrivare a un progetto pilota. La nostra città può essere come sempre un laboratorio".

Altro tema fondamentale è il contrasto al lavoro povero: "Sotto una certa soglia di salario si chiama sfruttamento – continua Fazio – Il Pd contrasterà con forza la ricattabilità che anche in città vivono sulla pelle centinaia di lavoratori. La rappresentanza degli sfruttati non riguarda solo qualche sindacato, riguarda anche la politica". Da qui la proposta: "Partiamo dal pubblico – spiega – Elaboriamo protocolli d’intesa locale in cui si stabilisce una soglia di salario minimo adeguato per tutti i lavoratori con contratti d’appalto. Su questo daremo battaglia da subito". Il 1° aprile infatti il Pd a Prato organizzerà gli Stati generali del lavoro per stimolare la riflessione e proporre anche idee concrete. "Vogliamo coinvolgere lavoratori, imprese e soggetti organizzati per scrivere insieme un nuovo patto – conclude Fazio – Questo modello economico non funziona più, dobbiamo immaginare un’alternativa".

re.po.