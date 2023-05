Sette eccellenze Ant premia le donne che si sono distinte

Torna dopo tre anni di stop forzato ’“Meravigliosamente donne in Ant’, per celebrare la femminilità e l’impegno sociale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Prato, sarà l’occasione per Fondazione Ant di premiare 7 donne che si sono distinte nel loro lavoro (impresa, moda, sport, comunicazione, sanità, sociale) e per l’impegno solidale nel sostenere le attività gratuite di assistenza domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione Ant. L’appuntamento è per venerdì 26 maggio, alle 19,30, al Convitto Cicognini in piazza del Collegio. Ecco i nomi: il premio della sanità è riconosciuto alla dottoressa Sabrina Pientini; il premio per il sociale alla direttrice del Centro antiviolenza La Nara Francesca Ranaldi; il premio all’iImpresa a Sara Spampani dell’azienda Zona; il premio della moda a Patrizia Quadrati in rappresentanza dell’azienda Manteco; per lo sport a Virginia Ucchino, campionessa di pallamano e per la comunicazione alla giornalista e autrice Silvia Gambi. Come gli anni passati torna anche il premio speciale ’Amica di Ant’ per quelle donne che aiutano la Fondazione, ma che non rientrano nelle categorie sopra indicate. Quest’anno il premio andrà a Chiara Maggenti general manager di Atelier Damiano Carrara.

"Tra i nostri obiettivi c’è mettere in luce l’importanza delle donne nella famiglia e nella società, donne che si mettono sempre per ultime e dopo gli altri anche nella cura della salute e nei controlli sanitari – dice il delegato Ant Sperandini - Noi vogliamo invece mettere l’accento sul fatto che sono importantissime, in ogni settore, e che devono sempre partecipare agli screening organizzati da Ant".

"L’evento ’Meravigliosamente donne in Ant’ è uno degli strumenti con cui viene sostenuta la preziosa opera di Ant al fianco di chi si trova a combattere malattie molto gravi – commenta il sindaco Biffoni –. Purtroppo è un bisogno molto diffuso, solo tra Prato e Pistoia ci sono oltre 200 famiglie assistite dai medici e dagli infermieri professionali di Ant a casa propria: un aiuto importante in situazioni complesse e un modo per stare vicino a questa associazione e continuare a far sì che questi interventi, così necessari, possano proseguire". Dress code della serata: un tocco di azzurro o blu. Per prenotazione e informazioni 345.1562312.