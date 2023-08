Servono tre anni per l’apertura

La palazzina "Biancalani" sarà realizzata nell’attuale spazio a verde tra l’area riservata al parcheggio dipendenti e la palazzina dei servizi del Santo Stefano. Ospiterà 104 posti letto. La struttura si svilupperà su quattro piani di cui tre fuori terra. Il piano terra avrà un ingresso autonomo per le 12 degenze del servizio di Salute Mentale e un ingresso per l’area del poliambulatoriale con 9 ambulatori; ora è in corso il potenziamento dei parcheggi per i dipendenti con 150 stalli in più. I giorni di lavori sono 875, la chiusura del cantiere è per il 22 novembre 2025. La palazzina sarà operativa dalla primavera 2026, dopo i collaudi e gli allestimenti. Il costo è di 25,5 milioni se si considerano le spese per gli arredi. La cifra è coperta da finanziamenti ministeriali per 10 milioni di euro, da altri 8,9 da ex articolo 20, mentre i 6,6 milioni saranno coperti con fondi dell’Asl Centro.