Servono portalettere Ecco come farsi avanti

Poste Italiane ricerca in Toscana portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Per potersi candidare è sufficiente inserire entro il 31 maggio il proprio curriculum sulla pagina web del sito istituzionale di Poste https:www.posteitaliane.it, nella sezione "Carriere" dedicata a "Posizioni aperte" in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione. Vediamo nel dettaglio i requisiti richiesti ai candidati.

Si richiedono diploma di scuola media superiore e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, e così via). In fase di candidatura è possibile indicare una sola area territoriale di preferenza. Tre sono le prove previste in fase di selezione: un test attitudinale, la prova di guida su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta e un colloquio.