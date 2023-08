Servono portalettere Ecco come candidarsi

Poste Italiane ricerca in Toscana portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Per potersi candidare è sufficiente inserire entro il 4 settembre il proprio curriculum sulla pagina web di Poste https:www.posteitaliane.it, nella sezione Carriere dedicata a Posizioni Aperte in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione.