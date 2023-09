"Servono decine di infermieri". Ma non ci sono soldi per assumere

Alla sanità pratese servono circa 150 lavoratori, se non di più, 600 in tutta l’Asl Toscana centro. Tra questi ci sono 140 infermieri, un dato paradossale perché per il momento le assunzioni dalla graduatoria sono ferme visto che che mancano le risorse. Il blocco, spiegano i sindacati, è legato ai limiti della spesa sanitaria nazionale stabilita dalla legge finanziaria del 2007, mentre la Regione aspetta i rimbosi per le spese Covid promesse da Roma. L’Asl però nel bilancio preventivo 2023 ha stabilito una riduzione delle spese per il personale di 6,2 milioni. In questo complesso quadro finanziario la Regione non autorizza le assunzioni. Una doppia beffa e un grave problema, viste le difficoltà quotidiane che ci sono anche al Santo Stefano. Non solo, tutto questo contribuisce ad aumentare la tensione, anche perché la Rsu ha bollato come "vergognoso" il piano aziendale sul personale presentato di recente, visto che "manca il reintegro del turnover pensionistico 2023, c’è la concreta possibilità di non rinnovare 180 contratti di lavoratori interinali di vari ruoli e profili oltre a una riduzione del numero degli addetti presenti in azienda nei prossimi tre anni". I sindacati definiscono "vergognosa" la proposta dell’azienda che la Rsu ha rispedito al mittente: "E’ un piano che non può essere accettato senza l’indicazione anche del numero dei posti letto da chiudere a seguito di questa diminuzione di personale". Non solo, la Rsu minaccia "iniziative di protesta e di lotta" se le proprie richieste sulle piante organiche non saranno accettate.

Questi i numeri. Nell’Asl Toscana centro per i sindacati mancano 140 infermieri, 250 oss e 13 ostetriche, 100 tecnici sanitari, 80 amministrativi per il mantenimento del turnover 2023 e 50 unità fra personale tecnico e operaio per l’applicazione del Pnrr. Nel complesso, appunto, 600 tra sanitari e amministrativi. Le carenze pratesi devono essere quantificate nel dettaglio, ma sicuramente, in base ad un primo conteggio, servirebbero tra i 30 e i 40 infermieri, tra i 50 ed i 70 oss e una ventina di tecnici. In più vanno aggiunti gli amministrativi e sarebbero a rischio una trentina di interinali. Il totale potrebbe arrivare facilmente alle 150 unità. Sicuramente siamo sopra quota 100.

"Da anni, ma soprattutto dopo la fine dell’emergenza pandemica, abbiamo assistito a uno strisciante tentativo da parte dell’azienda sanitaria di smantellare gli standard assistenziali più vantaggiosi per i dipendenti, presenti in alcuni ospedali aziendali, che garantivano a tutti gli operatori delle degenze ospedaliere di godere dei giusti riposi previsti dal contratto nazionale di lavoro, oltre a offrire prestazioni assistenziali di alta qualità", scrivono i sindacati. La Rsu aziendale ribadisce la richiesta, già presentata nella propria piattaforma rivendicativa, "di adottare modelli organizzativi ospedalieri e territoriali adeguati al mantenimento della qualità delle prestazioni sanitarie erogate e necessari per la tenuta stessa di tutti i servizi sanitari essenziali, che garantiscano allo stesso tempo ai lavoratori il rispetto delle tutele previste".

Lo scontro con l’azienda è aperto. E’ iniziato infatti un percorso di mobilitazione di tutti i lavoratori della Asl Toscana centro e di denuncia "della grave situazione di disagio organizzativo che sta colpendo tutti i servizi sanitari e amministrativi, ospedalieri e territoriali".