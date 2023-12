Servizio navetta. E il centro è più ‘facile’

Anche quest’anno, nel periodo natalizio sarà attivato un servizio navetta che permetterà alle persone in carrozzina di accedere al centro storico con più facilità.

L’idea è nata alcuni anni fa nell’ambito degli incontri fra amministrazione comunale e Associazione Toscana Paraplegici. Le associazioni Pubblica Assistenza l’Avvenire Prato, Arciconfraternita della Misericordia di Prato, Croce d’oro e Croce Rossa Italiana saranno presenti con propri mezzi per trasportare gli utenti da Piazza del Mercato nuovo, lato Via Gaetano Bresci a Piazza Duomo Largo Carducci. Il servizio, partito sabato, andrà avanti fino a sabato 23 dicembre dalle 15.30 alle 20. Insieme alla persona in carrozzina potrà essere presente un accompagnatore ed è gratuito.