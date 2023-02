"Servizio inadeguato, rescindere il contratto"

Mentre si moltiplicano le proteste per i disservizi legati ai bus, anche la politica è in fermento. se il sindaco di Carmignano è fra i più arrabbiati per i continui disagi che stanno vivendo gli studenti e le loro famiglie ("l’amministrazione – sottolinea il sindaco Prestanti – pretende una celere risposta e soluzioni concrete"), anche l’opposizione è sul piede di guerra. Fratelli d’Italia ha presentato infatti un’interpellanza in consiglio comunale: "La nostra mozione – dice il capogruppo Giovanni Sardi – vuole impegnare il consiglio comunale a chiedere un intervento diretto della Regione sulla società che gestisce il trasporto pubblico in Toscana: cosa prevede il contratto di servizio? C’è la possibilità di rescissione per inadempienza contrattuale o disservizi? E’ giusto applicare sanzioni o penali ma questo non risolve la questione nell’immediato. Sicuramente non è un problema solo di Carmignano, molti altri Comuni toscani stanno vivendo questi disagi. La società non si è dimostrata all’altezza di gestire il trasporto. Punto".

M.S.Q.