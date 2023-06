Servizio 118 in Vallata: pazienza esaurita "In estate sarà anche peggio. L’Asl ci ascolti"

Al soccorso ad ostacoli, di cui abbiamo scritto nell’edizione di lunedì - l’infortunio a Casalino, nel comune di Cantagallo in cui si è ferita una donna di 71 anni cadendo a terra - l’Asl centro risponde con una dettagliata relazione dell’intervento. Un episodio la cui risoluzione ha avuto tempi e modalità che hanno portato ancora una volta ad una riflessione sulla riorganizzazione del 118. "La centrale operativa è stata contattata alle 9.51 dalla frazione Acqua - località Casalino – scrive in una nota l’Asl - in un sentiero nel bosco non censito dal Cai, per ’caduta accidentale’. L’attivazione dei soccorsi è stata effettuata da una amica dell’infortunata che aveva ricevuto la richiesta di soccorso telefonicamente dalla stessa signora, infortunatasi a circa un chilometro di distanza in una zona interna del bosco. Alle 10.03 la centrale ha attivato il Soccorso Alpino trattandosi di ’luogo impervio’ e il mezzo di soccorso Bravo 4902 da Prato (quello con i soli volontari, ndr), e i vigili del fuoco di Prato". Secondo la ricostruzione dell’Asl "la centrale ha effettuato una valutazione attenta, trattandosi di una località che dista da Cantagallo oltre 13 chilometri. Il tempo di percorrenza più idoneo all’intervento, valutato anche con Gps, è risultato essere Prato. E’ stato inviato subito il mezzo base di soccorso da Prato in attesa di indicazioni rispetto alla valutazione da parte dei soccorritori tecnici, evitando di lasciare scoperto per un tempo indeterminato il territorio della Val Bisenzio dai mezzi di stazionamento". La nota della Asl prosegue con i dettagli dell’intervento, che ha compreso un "rendez vous" con il mezzo infermieristico di Montemurlo sulla strada Tobbiana-Montale (quando i volontari della prima ambulanza hanno comunicato la necessità di intervento sanitario alle 11.17, da Casalino, mentre l’incontro con l’infermiere viene dato alle 12.03), e si è concluso con un ricovero a Careggi alle 12.21, a 2 ore e mezzo dalla chiamata al 112 (sebbene da Casalino a Careggi ci voglia più di un’ora).

"La vicenda di domenica, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, è l’ennesimo campanello d’allarme di una situazione insostenibile per la Val di Bisenzio". E’ perentorio il pensiero di Primo Bosi, sindaco di Vaiano, che insieme al sindaco di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno, lancia l’ennesimo grido di dolore, e invoca "un incontro chiarificatore col direttore Asl". E Bosi punta il dito sulle tante "Pec inviate alla Asl" senza "risposte" per cui per il sindaco "è il segnale preoccupante di una scarsa attenzione per la comunità di Vaiano e per la Vallata". Non manca di chiedere "un confronto politico con la Regione" e chiede che sia riservata "un’attenzione speciale alle associazioni del volontariato, fondamentali per garantire i servizi del 118". "Da mesi il Comune di Cantagallo è impegnato per difendere la funzionalità del 118 e per contribuire a garantire a cittadini e territorio i servizi di emergenza necessari - incalza Bongiorno - . In aprile, come protezione civile, insieme alla Asl, abbiamo fatto verifiche sul territorio ed abbiamo comunicato quali sono le aree che richiedono attenzione particolare in caso di emergenza perché, per questioni di distanza e accessibilità, difficilmente possono essere raggiunte rispettando i tempi previsti dai protocolli". La pazienza è agli sgoccioli. "Non so quanto siamo in grado di aspettare risposte da Stato e Regione, considerando l’avvio della bella stagione e l’aumento dei residenti - conclude - Con le associazioni di volontariato faremo ulteriori tentativi per reperire personale idoneo a garantire il supporto al sistema di emergenza". Per Giovanni Galli (consigliere regionale Lega) "le preoccupazioni dei residenti testimoniano quanto sia sbagliata la scelta di rimodulare al ribasso il 118 nelle aree marginali".

Claudia Iozzelli