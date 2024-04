Servizi socio-sanitari accessibili. Ecco la "bussola" per orientarsi

Il tema dell’accesso ai servizi da parte dei cittadini è un tema molto sentito, e spesso viene fatto notare come questo accesso sia complicato e che le informazioni non siano facilmente reperibili. Per cercare di migliorare questo aspetto è stata realizzata la Bussola dei servizi, uno strumento innovativo per permettere di orientarsi con facilità nei percorsi assistenziali e socio-sanitari.

"Siamo soddisfatti del lavoro realizzato, un lavoro di semplificazione fatto con attenzione e professionalità dagli operatori mettendosi dalla parte del cittadino – afferma il presidente della Sds e assessore alle Politiche sociali del Comune di Prato Simone Faggi – . La Bussola dei servizi è un documento pensato per aiutare i cittadini dei sette comuni della provincia ad accedere ai tanti servizi erogati dalla Società della Salute, permettendo loro di farlo in modo semplice, intuitivo e immediato".

Si tratta di un Pdf interattivo disponibile sul sito della Società della Salute alla sezione Servizi (www.sds.prato.it) con dei link interni per poter accedere con semplicità alle pagine del sito e al regolamento. Il documento sarà aggiornamento a seguito dei cambiamenti dei servizi. La Bussola è strutturata in 4 aree tematiche: bambine, bambini, famiglie e adolescenti; persone con disabilità; persone in situazione di vulnerabilità, svantaggio ed emarginazione sociale, anziani fragili e non autosufficienti. Per ogni area tematica sono presenti esempi di storie di vita con i loro percorsi personalizzati e i servizi offerti nel dettaglio, specificando i destinatari, gli obiettivi e le modalità di accesso. "La Bussola dei servizi è uno strumento che ’parla’ alle persone, che fa capire loro quali sono i canali d’accesso. Vi troviamo tutte le informazioni, a partire dal numero verde, gli orari degli sportelli, le professionalità coinvolte e i processi che le coinvolgono". Queste le parole di Luca Caterino e Nicolo’ Di Bernardo di Federsanità Anci Toscana e Sociolab che hanno realizzato lo strumento in collaborazione con gli operatori. Soddisfatti del risultato raggiunto anche i rappresentanti delle sigle sindacali e del terzo settore presenti. Da tutti un invito a proseguire sulla strada intrapresa per essere sempre più vicini ai cittadini, in particolar modo a quelli fragili e anziani.