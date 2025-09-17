Servizi scolastici, le partenze saranno scaglionate

Con la ripresa delle lezioni ripartono anche tutti i servizi scolastici che per la prima settimana, fino al 19 settembre compreso, subiranno delle variazioni a causa dell’uscita anticipata alle 12,30 di tutte le scuole di infanzia, primarie e secondaria di primo grado. Nello specifico per il servizio di trasporto scolastico la corsa di andata sarà effettuata regolarmente verso tutte le scuole, anche la paritaria del Sacro Cuore, mentre la corsa di ritorno, come di consueto, sarà effettuata solo per le scuole primarie dell’istituto Margherita Hack. Servizio regolare a partire da lunedì 22 settembre con la corsa di ritorno dello scuolabus garantita per tutti i plessi delle scuole dell’infanzia, primaria (anche Sacro Cuore) e la media Salvemini-La Pira. Il Comune ricorda alle famiglie che l’orario degli scuolabus è da ritenersi indicativo e potrebbe subire variazioni. Pertanto, si raccomanda di recarsi alla fermata in anticipo. Inoltre, le persone delegate dai genitori, indicate nella richiesta di iscrizione al servizio, il primo giorno in cui saranno presenti alla fermata dei bambini, dovranno esibire e consegnare una copia del proprio documento di identità alle operatrici che accompagnano i bambini sugli scuolabus. Il servizio di pre scuola è già iniziato escluso per le classi prime della primaria. Dal prossimo 22 settembre saranno regolari i servizi di pre e post scuola in tutte le scuole del comprensivo Hack.

La refezione scolastica partirà dal 22 settembre per tutti i plessi di scuola dell’infanzia, primaria (anche Sacro Cuore) e della Salvemini La Pira che avrà le seguenti diversificazioni. La mensa partirà il 22 settembre per gli studenti dell’indirizzo musicale, il 6 ottobre per il tempo prolungato. Il sindaco Simone Calamai e l’assessore alla pubblica istruzione Antonella Baiano, insieme alla dirigente Maddalena Albano, dopo il saluto alla media Salvemini La Pira nei prossimi giorni proseguiranno il giro di saluti e di auguri per l’inizio del nuovo anno in tutti i plessi.