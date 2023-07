Servizi scolastici Bando per l’esonero

È stato pubblicato il bando per la concessione dell’esonero dal pagamento dei servizi scolastici di trasporto, refezione per l’anno scolastico 20232024.

I genitori degli alunni residenti nel Comune

di Montemurlo, che frequentano le scuole

del territorio comunale, in condizioni di disagio socio-economico possono presentare domanda di esonero. L’avviso completo e il modulo di domanda possono essere scaricati dal sito (o ritirati, in orario di apertura al pubblico, all’ufficio politiche sociali in piazza Don Milani,2). Tutte le domande di esonero devono essere presentate entro il 4 agosto.Le domande di richiesta di esonero possono essere presentate tramite e-mail all’indirizzo [email protected], oppure, tramite pec a [email protected]