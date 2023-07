"Servizi da migliorare" Le proteste continuano

"Gli aumenti dei biglietti dell’autobus non sono né una novità, né una brutta sorpresa. Che ci sarebbero stati dei rincari a partire da agosto lo si sapeva da tempo, d’altronde c’era scritto nel bando di gara della Regione Toscana. Certo, qui si potrebbe aprire un ampio capitolo su come è stato predisposto il bando del tpl e su tutte le perplessità che ho mostrato negli anni sia sotto la presidenza del governatore Rossi, che col presidente Giani. Purtroppo adesso subiamo le conseguenze di quelle scelte che già all’epoca mi sollevavano dubbi e preoccupazioni". Il sindaco Matteo Biffoni non ha mai nascosto le perplessità sulla gara regionale del tpl e oggi di fronte alle polemiche dell’utenza e al rincaro di biglietti e abbonamenti in vigore dal 1° agosto, torna a chiedere un cambio di passo sul servizio. Lo fa non contestando gli aumenti, quanto criticando la qualità dell’offerta a livello provinciale. "In quel bando di gara c’erano sia gli aumenti, che una serie di migliorie al servizio che doveva crescere e ampliarsi – dice il primo cittadino –. A me però oggi non sembra che il tpl a Prato e Toscana sia nella condizione migliorativa richiesta nel bando di gara". Da qui la richiesta a Regione e ad Autolinee Toscane di rispettare le previsioni. "A noi interessa che il servizio venga migliorato – conclude Biffoni –. Le proteste dei cittadini sono sotto gli occhi di tutti, così come sono sotto gli occhi di tutti la mancanza di nuovi bus e di nuove linee invece previsti dal bando di gara". A proposito delle proteste dell’utenza, i reclami sul servizio arrivano da più punti della provincia. Quelli che ormai possiamo definire storici sono quelli della Valbisenzio e dei comuni medicei, ma adesso scatta la contestazione anche sulla linea Cf (dal 1° giugno con l’introduzione dei numeri diventata linea 212), quella che da Prato porta a Firenze passando per Campi Bisenzio e per i Gigli.

A raccontare i disservizi è un lettore, Alessandro Rossi: "Mio figlio si è da poco diplomato al Datini e ha trovato lavoro a Firenze – racconta –. I suoi colleghi gli avevano già raccontato i disagi nel prendere la linea Cf, ma lui ha deciso lo stesso di abbonarsi. Purtroppo negli ultimi due mesi è stato un susseguirsi di problemi. La fermata, infatti, è a chiamata, ma spesso l’autista non si ferma. Per non parlare dei ritardi sistematici rispetto agli orari di partenza previsti. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la scelta di un autista di non fermarsi a Firenze alla fermata prevista, ma soltanto tre pensiline dopo. Il risultato? Mio figlio si è fatto un chilometro a piedi sotto il sole per arrivare a lavoro". Di lavoro Rossi fa il commerciante e anche in bottega in molti si lamentano del servizio di tpl: "Tanti clienti raccontano le disavventure dei loro figli con i bus – conclude –. La situazione è assurda, e ora hanno pure il coraggio di chiederci gli aumenti". Sul tema rincari Autolinee Toscane non replica, anche se c’è chi fa notare che il biglietto singolo del bus non aumentava dal 2018, mentre l’abbonamento annuale dal 2006.

Sdb