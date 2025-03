Serviranno le strade incrociate

Prato va a Roma e Roma viene a Prato. Speriamo che l’incrocio di strade porti allo stesso risultato: dare la lucentezza che merita all’eccellenza pratese fatta di tradizione, innovazione e lavoro sicuro e mettere in un angolo chi vuol vivere in questo territorio con regole su misura in nome di una illegalità diffusa.

Ieri la missione istituzionale pratese ha portato alla Camera una vetrina significativa ed esemplare mettendo in mostra il Museo del Tessuto. Sempre ieri a Prato è arrivata la Commissione Lavoro del Senato e domani toccherà a quella della Camera. Riflettori accesi. La mobilitazione e la pratecipazione non possono che fare bene.

