Servillo all’Eden Fiorello "resiste" al Terminale

Al cinema Terminale continua con successo la programmazione di "Stranizza d’amuri", prima regia di Beppe Fiorello che si ispira ad un terribile fatto di cronaca avvenuto in Sicilia nel 1980. Due adolescenti che si amavano, furono barbaramente uccisi, evidentemente colpevoli di quell’amore scandaloso che nessuno accettava, in primis le famiglie dei due ragazzi. Con garbo ed eleganza, Fiorello entra nel cuore di Gianni e Nino, dimostrando di essere assoluto padrone della macchina da presa. Senza quelle incertezze tipiche dei debuttanti, cosa assai rara. Il merito va anche ai due attori protagonisti, molto giovani e già bravissimi, Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro. Un successo di critica e di pubblico (oggi 16.30 e 21.15, domani 18.30 e 21.15). Sempre al Terminale un’altra novità italiana: "Diario di spezie", thriller con Lorenzo Richelmy (oggi 19, domani 16.30). Per la rassegna Cinefliante "Dorotea e il pappagallo" domani alle 10.30. Per il ciclo a cura del Mabuse dedicato al regista iraniano Jafar Panhai ecco "This is not a film" martedì 4 aprile ore 21.15. Al cinema Eden ancora tre film made in Italy: "Il ritorno di Casavova", un nuovo film di Gabriele Salvatores che torna al cinema a due anni dal riuscito "Comedians". Stavolta il regista premio oscar per "Mediterraneo" ci racconta di un regista in crisi, Toni Servillo, (foto) che non riesce a completare il film su Giacomo Casanova, Fabrizio Bentivoglio (oggi e domani ore 1618.1521). Gli atri due film in programmazione sono "L’ultima notte di Amore" con Pierfrancesco Favino e "Quando" la nuova regia di Valter Veltroni (entrambi oggi e domani ore 1618.1521)

F. B.