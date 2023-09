Serve una svolta Non fare nulla scelta peggiore

Leonardo Biagiotti

Pausa di riflessione, cambiamento di "missione", magari puntando con decisione sulle scuole, chiusura (con adeguato piano di supporto e reinserimento lavorativo del personale). Dal centrosinistra al centrodestra, con varie sfumature, tutti chiedono giustamente una svolta per il Pecci dopo la notizia del licenziamento di due dipendenti ed i dati inequivocabili e fallimentari (non da oggi) del bilancio. La scelta peggiore sarebbe non fare nulla continuando a spendere, tanto, come è stato fatto finora, penalizzando nel frattempo altre realtà culturali della città che ottengono contributi pubblici assai meno generosi. Sicuramente a rimetterci non possono essere i più deboli, ovvero i lavoratori. Questo è inaccettabile.