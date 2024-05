Serve un campionarista per impresa del distretto

1 CAMPIONARISTA

Un’impresa di Prato sta cercando ancora un campionarista con esperienza pregressa nella mansione. La risorsa si occuperà in particolare di taglio delle pezze e preparazione cartelle, preparazione campionari, smistamento, movimentazione e consegna della merce (oltre al carico e allo scarico di scatole e pezze di tessuto). Richiesta diploma di scuola secondaria superiore. Orario di lavoro a tempo pieno, la ditta offrirà al candidato un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. Patente di guida: B (Rif.:PO-224227)