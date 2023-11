"Serve rapidità: useremo i privati per ripulire"

"Da giovedì scorso stiamo dormendo non più di tre ore a notte, il resto del tempo lo impieghiamo a spalare fango dall’azienda per ripartire", Gabriele Innocenti, titolare della filatura Omega a La Briglia è stanco, è arrabbiato, è deluso, ma come stanno dimostrando i pratesi in questi giorni post alluvione non molla. Galosce ai piedi e grande forza di volontà con l’obiettivo di ripartire il più presto possibile e tornare a produrre "materie tessili migliori delle precedenti".

La situazione in Valbisenzio è drammatica, l’ondata di piena ha paralizzato parte della produzione. Qui tutto ruota attorno al tempo, non è ammesso stare con le mani in mano, la linea di confine tra chiudere e restare attivi sta nei tempi di ripartenza. "Il materiale che ho perso lo devo produrre di nuovo, ma l’azienda è ancora una distesa di fango", dice Innocenti. Oltre sei mila metri di capannoni e macchinari impantanati nella fanghiglia che è entrata di prepotenza la notte del 2 novembre. "Ho chiamato un’azienda privata per portare via sedimenti, mi costa 500 euro al giorno - spiega -. Ma non abbiamo tempo da perdere, insieme a noi alluvionati sono a rischio i terzisti di una intera filiera. Sono almeno quattro quelli che lavorano con la mia azienda e che in questo momento pur non avendo riportato danni dall’alluvione sono fermi con il lavoro, fatturato crollato e per loro non ci saranno ristori".

I problemi si accavallano, la filiera viaggia come dice la parola stessa, in sintonia, se si ferma un ingranaggio ne risente tutto il sistema. Gli imprenditori tessili, gli artigiani conoscono bene le problematiche di chi vive giorno dopo giorno sul campo. "In vallata siamo messi malissimo, non solo sto pagando una ditta privata pur di ripartire ma il problema è che non sappiamo dove gettare il fango recuperato - dice l’imprenditore -. Sto spendendo migliaia di euro per ripulire ma dei sedimenti recuperati solo una piccolissima parte è stata scaricata perché non sappiamo quali sono le aree di stoccaggio dei fanghi e noi da giorni siamo con l’acqua alle ginocchia a cercare di far funzionare l’azienda che ha subito un danno immenso".

La filatura Omega ha venti dipendenti e un fatturato di 13 milioni l’anno. Azienda di famiglia è attiva dal 1962. "I danni? Milioni di euro e se non riapriamo saranno ancora di più - conclude Innocenti -. Una cosa la voglio dire: sono certo che l’azienda ripartirà più organizzata e ancora meglio di prima. Non ci abbattiamo, ma abbiamo bisogno di sostegno e comunicazioni rapide".

Silvia Bini