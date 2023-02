"Serraglio, più vigili per i controlli" Ma piovono proteste anti spaccio

"A breve arriveranno sei nuovi agenti in organico al comando, a cui poi si sommeranno nei prossimi mesi altri sette ingressi. Si tratta di personale che in prima battuta verrà assegnato al centro storico e successivamente ad altre mansioni. Questi nuovi arrivi ci consentiranno di aumentare il presidio all’interno delle mura, zona del Serraglio compresa". Ad annunciare un potenziamento dei controlli in centro storico è il comandante della polizia municipale Marco Maccioni. Le proteste su spaccio e mancanza di sicurezza nell’area vicino alla stazione arrivano ormai da più parti e i vigili urbani in coordinamento con le altre forze dell’ordine stanno cercando di consolidare la presenza in zona. In attesa poi dei rinforzi che arriveranno col nuovo concorso.

"Il pattugliamento viene già effettuato sia a piedi che in auto – prosegue Maccioni –. Con la questura inoltre abbiamo concordato interventi mirati con i cani anti-droga. Ci concentreremo sul Serraglio ma più in generale anche sul resto del centro storico. Di recente abbiamo trovato sostanze stupefacenti nascoste nelle fioriere o in luoghi simili. Nulla di eclatante, ma un’ulteriore conferma che il fenomeno c’è. Devo però dire che la situazione non è fuori controllo. Ultimamente siamo intervenuti su richiesta dei cittadini e abbiamo dato risposte tempestive. Certo, i disagi vanno costantemente monitorati, ma è altrettanto vero che il problema è l’alta domanda di sostanze stupefacenti da parte dei tossicodipendenti". Maccioni difende anche l’operato delle associazioni di volontariato che presidiano l’area in accordo con la municipale: "La loro presenza è utile per le segnalazioni". L’altro tema caldo è quello del boom di multe fra piazza Ciardi e Sant’Agostino: "A chiederci di intervenire sono gli stessi residenti che presentano esposti al comando", sottolinea Maccioni.

Chi invece mostra ben altre preoccupazione per il dilagare di spaccio e criminalità al Serraglio è il capogruppo della Lega, Daniele Spada, tra l’altro residente in zona: "Stiamo assistendo a un nuovo peggioramento della situazione – dice –. Basta affacciarsi al balcone di casa per vedere in piazza dell’Università spacciatori e tossicodipendenti. Servirebbe un pattugliamento assiduo della polizia municipale, capace di rappresentare un vero deterrente verso l’illegalità. Un po’ come avveniva in passato con i militari. Qui invece i vigili urbani pensano solo alle multe: sta diventando un vero multificio". Spada annuncia che chiederà un incontro al prefetto assieme al nuovo direttivo provinciale della Lega: "Vogliamo presentarci e porre il problema dell’illegalità al Serraglio".

