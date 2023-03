Serraglio osservato speciale "Avanti con i controlli interforze"

Ancora controlli alla stazione del Serraglio, al centro delle proteste di residenti e commercianti a causa delle cattive frequentazioni, spacciatori, tossici e sbandati che portano nella zona insicurezza e degrado. I servizi si sono tenuti martedì e mercoledì e hanno visto la partecipazione di 44 operatori tra polizia di Stato, compresa la polizia ferroviaria, Arma dei carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. Come la settimana precedente la municipale è intervenuta con le unità cinofile. E’ stato inoltre fatto alzare l’elicottero della polizia del reparto volo di Firenze che ha sorvolato per tutta la mattina il centro storico. Uno schema che oramai viene replicato settimana dopo settimana con l’intenzione di scoraggiare pusher e tossici a svolgere i loro traffici in zona. Motivo per cui la Questura ha deciso di eseguire più verifiche interforze in più giorni della settimana. Fra martedì e mercoledì, in particolare, sono state controllate 130 persone fra quelle ritenute "potenzialmente sospetti", una delle quali accompagnata in ufficio per accertamenti di natura amministrativa, un’altra segnalata per consumo di sostanze stupefacenti.

Un’impresa quella di voler "ripulire" il Serraglio che da sempre è stato al centro di polemiche e proteste a causa del degrado che vi regna intorno. A sollevare il caso in settimana, fra l’altro, è stata una professionista pratese che ha raccontato la disavventura toccata al marito, aggredito da un senzatetto mentre stava andando a prendere la macchina nel parcheggio del Serraglio. L’uomo è stato avvicinato dal senzatetto – che di solito bivacca fra la stazione e piazza del Comune – in via Magnolfi ed è stato colpito con dei borsoni. L’uomo, spaventato, ha tirato fuori dalla tasca lo spray al peperoncino e lo ha spruzzato al senzatetto. L’aggressore è conosciuto dal Comune come un soggetto psichiatrico, in cura in ospedale. Un episodio che però non lascia tranquilli residenti e commercianti della zona.

Per questo la Questura ha intenzione di ripetere, con le stesse modalità, e con cadenza costante i controlli interforze, disposti dal questore Giuseppe Cannizzaro.