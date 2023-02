Serraglio, nuovo blitz Stretta sullo spaccio

Ancora una giornata di controlli nell’area del Serraglio. La porta di accesso al centro storico è stata nuovamente al centro di una stretta da parte della Polizia e degli uomini del comando di piazza Macelli, che sono tornati sul campo per controllare i frequentatori della zona e scoraggiare gli spacciatori che da tempo, a detta dei residenti, sono tornati a frequentare le vie centrali della città.

La stazione, il parcheggio, via Magnolfi, via del Serraglio sono state il cuore dei controlli eccezionali voluti dal questore Giuseppe Cannizzaro. La zona di ingresso al centro storico finita di recente nuovamente nel mirino delle proteste di residenti e commercianti per lo spaccio e le brutte frequentazioni è stata passata al setaccio con blitz mirati e un dispiegamento eccezionale di uomini e mezzi per due giorni consecutivi. Una azione di forza per dare risposta alla crescente richiesta di sicurezza da parte dei cittadini. Il Serraglio è da sempre una delle zone più calde e a rischio della città anche per la presenza della stazione ferroviaria.

Lo scopo dei controlli è quello di rafforzare la percezione di sicurezza e controllare le persone sospette proprio come avvenuto in questi due giorni. L’idea è quella di coinvolgere anche le altre forze di polizia per mettere in campo controlli regolari con cadenza quotidiana concentrati sulla zona della stazione, lungo le vie del centro storico nelle quali si affacciano gli esercizi commerciali, al parcheggio del Serraglio e nelle aree prossime alle scuole che si trovano nella zona. Dalla questura fanno sapere che "il servizio rientra nell’ambito dell’attività di intensificazione del controllo del territorio nelle aree urbane ritenute maggiormente a rischio sotto l’aspetto della percezione di sicurezza da parte della cittadinanza".

I controlli sono definiti "ad alto impatto", proprio perché sono "finalizzati a riscontrare e prevenire tutte le situazioni di degrado ed illegalità che creano allarme e timore tra i cittadini". A destare preoccupazione sono le brutte frequentazioni e gli spacciatori che da qualche tempo hanno iniziato ad essere presenti di nuovo al Serraglio.