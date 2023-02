Serraglio, controllate 150 persone sospette

Maxi operazione al Serraglio. La zona di ingresso al centro storico finita di recente nuovamente nel mirino delle proteste di residenti e commercianti per lo spaccio e le brutte frequentazioni è stata passata al setaccio con controlli mirati e un dispiegamento eccezionale di uomini e mezzi. In campo 16 agenti tra personale della questura e polizia municipale, insieme agli operatori della polizia ferroviaria e del reparto prevenzione crimine di Firenze arrivati in supporto per battere in lungo e in largo la zona della stazione del Serraglio e le vie limitrofe.

Sono state oltre 150 le persone "potenzialmente sospette" fermate e controllate dagli agenti. Il blitz rientra tra gli interventi già preventivati e coordinati dalla questura e arriva tempestivo per placare la rabbia che nell’ultimo periodo era tornata a covare tra i cittadini allarmati dallo spaccio e dalla mancanza di sicurezza nell’area. I controlli, che saranno ripetuti, si sono concentrati sulla zona della stazione, lungo le vie del centro storico nelle quali si affacciano gli esercizi commerciali, al parcheggio del Serraglio e nelle aree prossime alle scuole che si trovano nella zona. Dalla questura fanno sapere che "il servizio rientra nell’ambito dell’attività di intensificazione del controllo del territorio nelle aree urbane ritenute maggiormente a rischio sotto l’aspetto della percezione di sicurezza da parte della cittadinanza". I controlli sono definiti "ad alto impatto", proprio perché sono "finalizzati a riscontrare e prevenire tutte le situazioni di degrado ed illegalità che creano allarme e timore tra i cittadini".

I controlli di polizia, nell’ambito della pianificazione voluta dal questore Giuseppe Cannizzaro, rivolta ad elevare gli standard di sicurezza del territorio, verranno ripetuti con le medesime modalità con cadenza costante, proprio per evitare il proliferare di situazioni a rischio.

Il Serraglio è una della zone più calde della città, snodo di traffici illeciti: un luogo - anche per importanza visto che si trova alle porte del centro - sul quale è vietato abbassare la guardia.

All’inizio della settimana la titolare di Gaudeli’s Vintage in via Mangnolfi aveva ammesso di voler "chiudere l’attività per la mancanza delle condizioni di sicurezza per andare avanti".

A destare allarme era stato l’episodio accaduto a tre giovani ragazze spagnole molestate in pieno giorno che si erano rifugiate proprio nel negozio di articoli vintage per chiedere aiuto.

Un episodio che rappresenta solo l’ultimo di una lunga serie denunciata da chi nella zona abita e lavora.

Lo stesso comandante della polizia municipale, anche a seguito di quanto è accaduto alle tre ragazze, ha annunciato un rafforzamento della vigilanza. A questo si aggiungono i controlli coordinati dalla questura che saranno ripetuti con regolarità sulla falsa riga di quanto avvenuto nelle ultime ore.