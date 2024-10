Serie B, Italgronda . Verso l’esordio con grande fiducia

Pochi giorni e anche l’Italgronda Futsal Prato tornerà a cimentarsi con il campionato di serie B. Il primo appuntamento è sabato, in campo esterno. La squadra, da questa stagione guidata dalla coppia formata dal direttore tecnico Cristian Busato, ex Furpile, e dall’allenatore Alessandro Calamai, affronterà i bolognesi del Balca Poggese. I pratesi sono stati inseriti nel girone C, quello che comprende le formazioni emiliane e tutte le altre toscane che in totale saranno sette. Il primo appuntamento casalingo è in programma il 19 ottobre contro il Boca Livorno. La marcia di avvicinamento al debutto in campionato è stata senza intoppi e all’insegna dei successi ottenuti dalla formazione under 23 nella Coppa della Divisione. L’ultimo, in particolare, è stato molto rotondo, perché l’Italgronda ha vinto per 12-2 sul campo del Futsal Torrita (doppiette di De Stefano e Cavataio e reti singole di Venturi, Truschi, Innocenti, Gamannossi e Martini), issandosi in vetta al girone a punteggio pieno, in attesa del derby con il Montebianco Prato Calcio a 5 che andrà in scena il 16 ottobre.

Massimiliano Martini