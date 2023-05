Serate in giardino Arte e letteratura all’aria aperta

L’anniversario della morte di Curzio Malaparte al centro delle "Serate in giardino" alla Gualchiera di Coiano. E’ già iniziato il ricco programma di iniziative pomeridiane e serali che animerà l’estate al giardino letterario "Emanuele Bettini". Sabato 3 giugno (ore 17,30) si parlerà di "Barbiana ancora", a cura di Spi Cgil e Anpi Prato e lunedì 5 (ore 18) inaugurazione della mostra "I colori del castello". Mercoledì 7 (ore 21,15) dibattito sulle Cascine di Tavola con Rossella Foggi e Roberto Dei e l’8 presentazione del libro di Raffaello Pecchioli "Via delle Bocche di Lupo 73". Sabato 10 inaugurazione della mostra di pittura "Arte, amore e fantasia" dell’artista pratese Maura Galligari. Venerdì 16 una serata curiosa alle 21,15: "Il campionato italiano della Bugia: una storia vera" fra racconti e aneddoti della singolare manifestazione che si svolge ogni anno alle Piastre. Interverranno gli "accademici della bugia": Emanuele Begliomini, Aldo Toccafondi e Paolo Rinaldi. Si ride ancora il 20 (ore 21,15) con la compagnia "La filorediola" che presenterà una serata di cabaret. Serata fra arte, musica e balli il 22 (ore 21,15) con "Angeli inquieti", con intermezzi danzati di Emozioni Danza Asd. A luglio tanti libri, mostre e ricordi. Giovedì 6 (ore 21,15) presentazione del libro di Francesco Bianchi "Il coraggio dei vinti" e con l’autore sarà presente Riccardo Cammelli. Sabato 8 (ore 17,30) inaugurazione della mostra di Catia Massai "Vivere a colori" che resterà aperta sino a domenica 29. Il 19 luglio, in occasione dell’anniversario della morte di Curzio Malaparte sarà proposto lo spettacolo "Maledetti toscani" di Daniele Giuliani e Marco Malavolti, l’ingresso è a offerta libera. Per una serata di musica allegra il 21 (ore 21,15) sarà ospite il gruppo Natygioia con "O sole mio", intrecci sulla via del Sole con tarantelle e tarante, danze raqs e danze gitane, con le coreografie di Patrizia Pacini. Da segnalare la serata del 31 luglio con la lettura scenica de "Carlo Smuraglia. Con la Costituzione nel cuore" a cura di Rosario Campisi e Raffaele Totaro. Il cartellone è promosso dall’associazione "Insieme per il recupero della Gualchiera di Coiano", presieduta da Roberto Dei. Programma su www.gualchieradicoiano.it, serate a ingresso libero.

M. Serena Quercioli