Serata per Madre Margherita Caiani. La sua vita verrà celebrata in chiesa

Le Suore Francescane Minime del Sacro Cuore chiamano a raccolta i poggesi e chi si sente legato all’istituto. Giovedì 30 novembre, alle 21, nella chiesa della Casa Madre di Poggio a Caiano si terrà in fatti una serata di preghiera in cui verranno ripercorse le tappe fondamentali della vita di Madre Margherita Caiani nel 160esimo anniversario della sua nascita.

Era il 2 novembre 1863. Il borgo di Poggio a Caiano cresceva intorno alle mura della Villa Medicea e negli anni seguenti avrebbe conosciuto momenti di grande visibilità. Di lì a poco la capitale fu trasferita a Firenze e la Villa poggese divenne una delle dimore preferite dal re Vittorio Emanuele II. Tanti poggesi lavoravano alle dipendenze della famiglia reale, compreso Jacopo Caiani, padre di Marianna (così si chiamava la Beata prima di prendere i voti).

E’ da qui che inizierà la ricostruzione storica che, tappa dopo tappa, introdurrà i vari momenti di preghiera, intermezzati da video e canti. Verranno ricordate le tappe più significative della vita di Madre Margherita Caiani: dall’infanzia alla giovinezza, dalla vocazione alla maturità spirituale, dalla Fondazione dell’istituto delle Minime Suore del Sacro Cuore alla morte, fino alla Beatificazione.

Durante la serata verrà ricordato anche lo slancio missionario dell’istituto e la sua espansione in tutto il mondo: oggi le Minime sono presenti in Egitto, in Sri Lanka, in Brasile, a Betlemme e in Giordania. La serata terminerà con la canzone "A Marianna", composta dai fratelli Gabriele Marco e Samuele Luca Cecchi, che hanno curato anche i video della serata.

"Far memoria dei 160 anni di nascita della nostra Beata Madre fondatrice – dicono le Suore Minime – significa ricordare il suo spessore umano e la sua spiritualità, sempre viva e attuale. Lo scopo di questo incontro di preghiera, infatti, è quello di riproporre la vita e la missione della fondatrice e farne oggetto di preghiera. In sintesi, vogliamo far memoria delle problematiche del suo tempo e riportarle all’attualità, facendone oggetto di preghiera: bambini da educare, giovani da orientare, solitudine da colmare, guerre da scongiurare permangono nel tempo e noi, sull’esempio della nostra prima Madre, pur con forme diverse, vogliamo continuare ad essere strumenti di pace e annunciatrici di bene". L’appuntamento è giovedì sera a partire dalle 21 nella chiesa della Casa Madre.