Sequestrato in albergo Picchiato per giorni Condanna a 52 anni per i tre aguzzini

Lo avevano sequestrato per tre giorni. E picchiato. Volevano i soldi: circa 40.000 euro anche se la cifra non è stata mai chiarita del tutto. I tre furono rintracciati e arrestati con la grave accusa di sequestro di persone a scopo di estorsione, reato che per competenza passa alla Dda. Ieri i tre cinesi hanno ricevuto tre pesanti condanne in rito abbreviato: 17 anni e quattro mesi ciascuno, per un totale di oltre 50 anni di carcere. Il pm, Antonino Nastasi, aveva chiesto pene ancora più severe: venti anni per Lee Rongju, 32 anni, difeso da Leonardo Pugi, 18 anni e 8 mesi e 18 anni per gli altri due. Il gup Mancuso ha leggermente diminuito le condanne abbracciando, comunque, la tesi dell’accusa.

Secondo quanto ricostruito, i tre cinesi avevano sequestrato un connazionale a Empoli nel gennaio del 2021. Lo avevano portato a Prato e lo avevano rinchiuso in una stanza dell’hotel Luxory di via Paronese. Lo avevano tenuto segregato nella camera dell’albergo per tre lunghi giorni e lo avevano picchiato. Schiaffi, pugni e cazzotti nel viso fino a rompergli il naso. Dopo tre giorni lo avevano liberato. La denuncia di scomparsa era partita da un parente della vittima allertato dalla moglie che si trovava in Cina. Il caso passò per competenza alla Dda che cominciò a indagare per sequestro di persona a scopo di estorsione.

La stessa vittima aveva raccontato di aver avuto un debito nei confronti dei tre connazionali. Parlò vagamente di 38.000 euro. Un particolare su cui hanno fatto leva le difese per dimostrare come non si trattasse di un rapimento a scopo di estorsione ma per riavere indietro i soldi di un debito. Se si trattasse di un debito di gioco o altro non è chiaro. I tre cinesi condannati avrebbero tentato di recuperare il denaro e non avrebbero sequestrato la vittima per estorcergli soldi. Non ci sarebbe dunque l’"ingiusto profitto" che il reato di estorsione prevede ma più che altro sarebbe stato un esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Un particolare che fa la differenza in quanto la pena è completamente diversa. Il solo sequestro di persona prevede pene che vanno da un minimo di sei mesi fino a un massimo di otto anni. Il sequestro a scopo di estorsione, invece, parte da un minimo di 25 anni. Fra i due reati ballando circa venti anni di differenza. Il giudice ha accolto, però, la ricostruzione fornita dall’accusa infliggendo a tutti e tre una pena complessiva di 52 anni di carcere.

La vittima, nel frattempo, ha lasciato l’Italia e dopo quel brutto episodio si è trasferita all’estero. I tre, invece, vennero rintracciati e arrestati. Sono tutt’ora in carcere. La difesa di Lee Rongju ha già annunciato ricorso in Appello. Comunque, prima di decidere, si aspetteranno le motivazioni della sentenza.

Fra l’altro, Lee Rongju è un personaggio noto alle cronache cittadine. E’ imputato anche un altro processo per sequestro di persona, finito con la morte della vittima. Si tratta dell’omicidio de "Le Sacca", dal nome del luogo dove venne ritrovato il corpo del cinese ucciso un mese e mezzo dopo la scomparsa. Il processo per quel fatto di sangue è ancora in corso.

