Separazione carriere dei magistrati : "Riforma di civiltà"

E’ cominciato ieri pomeriggio nella sala consiliare della Provincia, a palazzo Banci Buonamici, il convegno nazionale dell’Unione Camere penali italiane a cui hanno partecipato molti esperti del settore. Il convegno è stato ospitato dallla Camera Penale di Prato e dalla scuola territoriale della Camera Penale di Prato “Giannetto Guarducci” ed è stato organizzato in sinergia con la magistratura della Corte di Cassazione, l’Osservatorio Corte di Cassazione U.C.P.I. ed Il distretto delle Camere Penali della Toscana (ed il patrocinio della Provincia di Prato, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Prato e della Fondazione forense). Il tema della due giorni è (stamani si replica): "Accesso al giudizio di legittimità per la tutela del giusto processo ed inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza". Fra i relatori diversi magistrati con ruoli importanti come Giorgio Fidelbo (presidente della sesta sezione penale della Corte di Cassazione), Giacomo Rocchi (presidente della prima sezione penale della Cassazione), Raffaello Magi (consigliere prima sezione penale Cassazione), i dottori Antonio Balsamo, Gianluigi Pratola e Raffaele Piccirillo (sostituti procuratori generali in Cassazione), Antonella Marandola (ordinaria di Diritto processuale penale dell’Università del Sannio) ed Enrico Marzaduri (ordinario di Diritto processuale penale dell’Università di Pisa). Al convegno ha preso parte anche il segretario dell’Unione Camere Penali Italiane, l’avvocato Rinaldo Romanelli che ha ribadito l’importanza della nuova riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati. "La nuova riforma ha la finalità di rendere il giudice più autonomo e forte – ha detto Romanelli – E’ una riforma di civiltà al pari di tutte le altre democrazie consolidate. L’Italia era rimasta una delle poche con un codice di procedura penale modellato nel 1941, sotto il fascismo. L’ordine giudiziario è autonomo e non sottomesso ad altri poteri".