Sentono due spari, scatta l’allarme Poi spunta piantagione di marijuana

Due colpi sordi, molto simili a due spari. Poi nulla. Tanto è bastato ieri mattina, intorno alle 6,30, a far scattare l’allarme a Poggio a Caiano. I residenti, intimiditi da quel rumore che sembrava simile a due spari, hanno chiamato i carabinieri che sono subito intervenuti. E’ così scattata la perquisizione in casa di un poggese di 32 anni, e, sorpresa, oltre alla scacciacani (con cui probabilmente l’uomo ha esploso i colpi sentiti dai vicini) è stata trovata una piantagione di marijuana.

L’intervento dei carabinieri del Radiomobile di Prato, eseguito insieme ai colleghi di Carmignano, si è concluso con l’arresto del trentaduenne per resistenza. I militari si sono recati nella sua abitazione dopo che i vicini hanno segnalato, nelle prime ore della mattina, l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. I carabinieri sono entrati nell’appartamento grazie all’aiuto della madre dell’uomo che abita nella stessa palazzina, e hanno fatto una scoperta inaspettata. In una stanza dell’appartamento hanno trovato alcune serre artigianali, fatte con alcune tende da campeggio, nelle quali c’erano una trentina di piante di marijuana e l’occorrente per la coltivazione intensiva: terriccio, fertilizzati, lampade a spettro di calore, oltre a 600 grammi di sostanza già raccolta, una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento dell’erba, anche sottovuoto.

Nel corso della perquisizione è stata poi trovata la pistola scacciacani con il munizionamento a salve, quella probabilmente usata per l’esplosione dei colpi che hanno richiamato l’attenzione dei vicini.

Mentre i militari stavano facendo l’inventario di quanto rinvenuto, l’uomo – che era uscito – è rincasato e ha cominciato a offendere e minacciare i carabinieri, intimandogli di uscire da casa sua: "Voi qui non ci potete stare", ha gridato. Poi ha spintonato uno dei militari, facendolo quasi cadere dal pianerottolo delle scale. Alla fine l’uomo è stato bloccato e arrestato.

Il trentaduenne era già stato arrestato lo scorso anno per detenzione di stupefacenti in quanto fu sorpreso con altre piante di marijuana che coltivava da tempo con le stesse modalità. L’uomo è ora detenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Prato in attesa della convalida per direttissima durante la quale dovrà rispondere anche dell’abusiva coltivazione e detenzione dei 600 grammi di stupefacente.

L.N.