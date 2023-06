Sempre meno operatori ai mercati, Anva lancia l'allarme

Prato, 16 giugno 2023 - Sempre meno operatori protagonisti nei mercati e nei mercatini. A lanciare l’allarme è Anva, l’associazione che riunisce le imprese del commercio ambulante di Confesercenti, che ha presentato nei giorni scorsi al Parlamentino del Ministero per le Imprese ed il Made in Italy “Mercati appesi a un filo”, uno studio di approfondimento sulle dinamiche e le prospettive della forma più antica di commercio. A Prato, il calo riguarda tutti i settori merceologici: particolarmente rilevanti i crolli delle imprese ambulanti di prodotti alimentari e bevande. Ancora peggio fa il commercio di prodotti tessili: una tipologia un tempo centrale nei mercatini – che erano un vero e proprio ‘centro di trasmissione’ della moda – e che invece negli ultimi due anni hanno accusato una flessione del 10%. Le uniche attività del commercio pubblico in controtendenza sono quelle di ristorazione ambulante che in questi due anni mettono a segno una crescita.

La riduzione delle imprese del commercio ambulante è dovuta non solo all’aumento delle chiusure, ma anche al rallentamento delle nuove aperture. Se il trend degli ultimi due anni si mantenesse inalterato, già nel 2025 non ci sarebbero più nuove iscrizioni. “Un fenomeno – spiega il presidente di Anva Confesercenti Prato, Massimo Castellani – dovuto a diversi fattori: innanzitutto lo shock della pandemia, che però si è sommato alle fragilità preesistenti causate dall’incertezza di natura normativa. Un nodo che da oltre 10 anni non è mai stato sciolto: il recepimento della direttiva Bolkestein che e’ del 2010 e ad oggi, 2023 fa ancora vivere in incertezza gli operatori. L’inclusione dei mercati nel Made In Italy, per cui l’attuale governo sembra sia disponibile, ci lascia sperare in una ripartenza degli investimenti nelle strutture e sulla sicurezza. Il nostro auspicio è di avere, ora, un quadro di certezze che possa dare avvio al rilancio del comparto”.

Da parte sua, Lucia Nocentini, coordinatrice degli ambulanti di Confesercenti Prato, sottolinea: “Nonostante tutto mercati e mercatini resistono e accolgono ogni giorno centinaia di migliaia di clienti affezionati. Sono un patrimonio sociale ed economico, un punto di aggregazione e di offerta di servizio alla cittadinanza”. Castellani e Nocentini concludono: “Una forma di commercio è destinata a scomparire? No, crediamo che ci sia una speranza di rilancio, soprattutto alla luce del rinnovato interesse da parte delle istituzioni, che ha portato all’inserimento dei mercati nel DDL Made in Italy. Ora, però, è necessario agire. Le proposte di Anva Confesercenti sono: porre fine al perdurare dello stato di incertezza normativa, agire contro illegalità e abusivismo, fiscalità di vantaggio e riduzione tariffe locali, formazione degli operatori”.