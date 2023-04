Sempre meno cenciaioli e filatori "I migranti salvano la tradizione"

Coniugare l’esigenza di dare un lavoro, e quindi la possibilità di uscire dallo stato di rifugiato, ai migranti che vivono in città con la nacessità di reperire nuova manodopera per un distretto in eterna carenza di forza lavoro. È in sintesi l’anima del progetto "Nei nostri panni" voluto da Comune di Prato, Opera Santa Rita e Rifò, che dopo l’edizione numero zero quest’anno cresce e coinvolge un numero maggiore di persone e aziende, insieme a nomi di spicco della moda come Gucci, tra i finanziatori del sistema di inserimento lavorativo.

L‘obiettivo è formare attraverso tirocini retribuiti con 900 euro al mese migranti in situazione di vulnerabilità e insegnare loro mestieri ampiamente richiesti in via d’estinzione. Undici i rifiugiati individuati dagli uffici comunali, che saranno inseriti nel percorso di ripartenza destinati a diventare i futuri canciaioli e filatori del distretto.

"La prima edizione è andata molto bene, perché 5 persone sono state prima formate e poi inserite in azienda con contratti a tempo indeterminato", spiega l’assessore alla cittadinanza Simone Mangani. "Questa seconda edizione è caratterizzata da un raddoppio del budget messo a disposizione direttamente dalle aziende intenzionate ad investire e anche da un numero maggiore di persone coinvolte: siamo passati da 5 a 11 ed è stata aumentata l’età media, arrivando fino a 40 anni. C’è una domanda di formazione che coinvolge sia le aziende che i lavoratori e il valore aggiunto sta in questo incrocio: questo significa non solo inserimento lavorativo, ma anche sociale e uscita dallo stato di emergenza e di vulnerabilità".

Un’occasione vera di rinascita per dieci uomini e una donna provenienti dai Cas, dal Sai (Sistema accoglienza integrazione) e per metà strappati a situazioni di sfruttamento lavorativo. Le aziende - quattro di cernita di stracci e sette filature - puntanto molto sui nuovi lavoratori tanto che c’è anche chi, come Daniele Parretti della Parretti sas, può già affermare già che farà del gambiano di 20 anni che entrerà nella sua azienda il suo braccio destro: "Lo affiancherò personalmente, siamo una piccola realtà, cerco qualcuno che possa essere il mio futuro".

"Sono rimasto molto colpito dal 37enne dell’Afghanistan che verrà da noi – spiega Gabriele Innocenti, titolare della Omega Filati –. E’ estremamente intelligente, ha una cultura superiore al livello che di solito si vede nelle nostre aziende e nel suo paese aveva una sua ditta di abbigliamento con 39 dipendenti. L’obiettivo è farlo crescere".

Il distretto viaggia all’80% a causa della mancanza di manodopera, poter contare su nuova forza lavoro è uno spiraglio di luce: "La mancanza di personale è un problema serio che nuoce a tutti", aggiunge Sauro Guerri di Astri. "Trentaquattro imprese della Filiera del Cardato Riciclato Pratese – afferma Alessandro Sanesi membro dell’organizzazione Cardato Riciclato Pratese – hanno accolto da subito con entusiasmo il progetto per supportare una reale integrazione sociale, sia perché i destinatari del progetto verranno formati anche nelle filature del cardato, una professione sempre meno reperibile".

"Puntiamo a crescere passo dopo passo e sicuramente già ora passare da 5 a 11 ragazzi è una bella sfida", aggiunge Niccolò Cipriani di Rifò, ideatore del progetto. Il primo vero traguardo è stato raggiunto: "I ragazzi protagonisti del percorso precedente hanno trovato la loro stabilità – chiude la presidente della Fondazione Opera Santa Rita, Renza Sanesi – uscendo dai percorsi di protezione".

Silvia Bini