Sempre insieme agli alluvionati Durgoni guida team d’emergenza

C’è un imprenditore pratese, Massimo Durgoni, titolare dell’impresa Peppino Durgoni e figli, a capo del coordinamento delle aziende di spurgo impegnate, su scala nazionale, ad aiutare le popolazioni vittime dell’alluvione che ha colpito il territorio di Faenza in Emilia Romagna. Durgoni sta effettuando il coordinamento di decine di imprese per conto della protezione civile, andando giorno dopo giorno a rimuovere acqua e fango dalle zone rosse del comune. Una situazione, quella sul territorio romagnolo, che continua a essere pesantissima. Dopo essere stato come volontario a Castel Bolognese nei giorni immediatamente successivi all’alluvione, l’intervento di Durgoni è stato notato dal Comune di Faenza che gli ha chiesto di strutturare un’attività organizzata di ripulitura del territorio assieme a Francesco Benelli della Faenza Spurghi.

"Ogni sera bisogna mettere d’accordo associazioni, volontari, angeli del fango, Emergency e spurghisti, per poi partire la mattina dopo con una macchina organizzativa perfettamente rodata – spiega Durgoni –. La priorità viene data alle abitazioni, poi si passerà alla viabilità principale".

A rispondere alla chiamata d’aiuto di Durgoni ci sono stati spurgo da tutta Italia. Fra questi Ambiente Spurgo e Spurgo 2001 di Prato.

"Ancora oggi siamo alla ricerca di nuove aziende disposte a venire a dare un aiuto in Emilia Romagna – prosegue Durgoni –. Il lavoro è decisamente impegnativo, ma anche molto gratificante. Sentirsi dire grazie da tutte queste famiglie ripaga di ogni sforzo. All’inizio coordinare tutti gli attori in campo non è stato semplice, ma il meccanismo funziona benissimo. E anzi devo ringraziare le istituzioni per la fiducia che mi è stata concessa. La sensazione è che serviranno ancora due mesi di lavoro per riuscire a ripulire dal fango case e viabilità principale. Quindi ogni aiuto è davvero ben accetto".

L’attività degli spurghisti a servizio della cittadinanza non si fermerà alla sola emergenza in Emilia Romagna. Anche in Toscana, infatti, c’è un dialogo avviato fra Anci e spurghisti, per mettere le aziende di spurgo a disposizione sistematica della protezione civile in caso di necessità ed emergenze. Un accordo su cui stanno lavorando ormai da mesi lo stesso Durgoni in qualità di vicepresidente del Consorzio Spurghisti Associati, il presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni, e il delegato Anci Toscana alla protezione civile, Paolo Masetti.

"Noi ci siamo e ci saremo sempre per i territori, pronti a fare al meglio la nostra parte" conclude Durgoni.