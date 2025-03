’Seminare idee’. Il Comune cerca sponsor

Il Comune di Prato è promotore insieme a Fondazione Cassa di Risparmio Prato della prima edizione del Festival “Seminare Idee”, tre giornate di letture, conferenze, dialoghi e incontri durante i quali personaggi della cultura, dello spettacolo e della scienza rifletteranno attorno al tema del coraggio, con una sezione dedicata alla produzione letteraria (Seminare Idee Books) e uno spazio dedicato ai più piccoli. Il festival "Seminare Idee" si svolgerà in centro il 6, 7 e 8 giugno con il coinvolgimento di tutti i principali soggetti istituzionali e culturali della città con l’obiettivo di promuovere una nuova identità culturaleà. Sulla piattaforma telematica Tuttogare, c’è l’avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni. La scadenza per le domande è il 28 marzo.