"Semifinale a Prato: Verdi pronti a sfidare i Rossi campioni in carica"

"Non vediamo l’ora di scendere in campo. Arriviamo alla semifinale carichi e pronti. Ci aspetta una sfida dura, una vera battaglia sportiva. Sappiamo che dobbiamo dominarli per batterli". E’ carico a mille il presidente dei Verdi, Maurizio Mencancini, in vista della semifinale con i Rossi di Santa Trinita campioni in carica. "Sono sei anni che ci confrontiamo e il parziale delle sfide è in perfetto equilibrio. Le variabili nell’arena sono infinite e può succedere di tutto, ma dovremo dare il massimo sicuramente – insiste il numero uno dei draghi verdi –. Ci sono state purtroppo alcune defezioni dell’ultima settimana che pesano negli equilibri della squadra, ma sono sicuro che i sostituti saranno all’altezza del compito". E ancora: "Durante l’anno abbiamo disputato alcune amichevoli e ci siamo preparati in modo meticoloso – prosegue Mencancini -. Battere i Rossi sarà il nostro primo obiettivo, ma poi non dimentichiamoci che in caso di finale ci sarà da giocare un’altra battaglia sportiva. Auspico per il bene del gioco che anche i Gialli e gli Azzurri abbiano completato il loro percorso di rafforzamento, così da vedere tre gare spettacolari nell’arena". L’ultimo pensiero va al pubblico, che per la semifinale contro i Rossi ha già fatto registrare il tutto esaurito da tempo. "Sono orgoglioso dei nostri tifosi che si stanno preparando per essere il nostro uomo in più, come del resto accade in ogni edizione – conclude Mencaccini -. Vedere gli spalti dell’arena pieni sarà motivo d’orgoglio e ci darà una spinta maggiore per centrare l’obiettivo della finale. I Rossi li conosciamo bene ormai, e stavolta vogliamo batterli a ogni costo".

L. M.