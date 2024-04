Semi illegali nell’orto cinese: multa e denuncia

Il gruppo multiforze, coordinato dai carabinieri del Nipaaf di Prato, ha controllato un’azienda agricola gestita da cinesi che produce ortaggi in serre e campi coltivati a Castelnuovo. Le verifiche hanno riguardato l’amministrazione complessiva dell’azienda: dalla gestione dei rifiuti a quella dei fitofarmaci, dall’eventuale presenza di lavoratori irregolari al rispetto della normativa in materia di prevenzione, igine e sicurezza nei luoghi di lavoro e del legittimo attingimento delle acque. Il personale del Nipaaf ha sequestrato 10 confezioni di sementi illegali, introdotte in Italia senza le necessarie certificazioni. Al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 6.000 euro per l’introduzione di prodotti vegetali soggetti a controllo sanitario in assenza della documentazione. Inoltre è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il mancato rispetto delle normative in materia di sicurezza del trattore aziendale, per la mancata formazione del conducente e per la posa in opera di impianto elettrico non protetto. Sono state contestate anche sanzioni amministrative per infedeli registrazioni su libro unico del lavoro e per mancato tracciamento dei pagamenti delle retribuzioni dei lavoratori per complessivi 2.125 euro.