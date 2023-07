Semi illegali nell’azienda agricola: maxi multa

Un blitz interforze in un’azienda agricola gestita da cittadini cinesi a Iolo si è concluso con sequestri, pesanti sanzioni e denunce penali. Il gruppo interforze coordinato dai militari del Nucleo Investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Prato ha sottoposto a controllo una ditta operante nella produzione di ortaggi in serre e campi coltivati in località Iolo. Le verifiche hanno riguardato la gestione complessiva dell’azienda: smaltimento dei rifiuti, fitofarmaci, eventuale presenza di lavoratori irregolari o in nero, rispetto della normativa in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, e regolare attingimento delle acque. I militari del Nipaaf hanno contestato al titolare due sanzioni amministrative per complessivi 6.258 euro per aver introdotto sul territorio nazionale sementi prive delle necessarie certificazioni e per irregolarità riscontrate nell’utilizzo di fitofarmaci, un illecito su cui sono in corso ulteriori accertamenti. I tecnici della prevenzione dell’Asl hanno prescritto la rimozione di una roulotte adibita a dormitorio, unitamente a una struttura coperta telonata e un’area destinata alla preparazione e cottura dei cibi, non conformi alle previsioni di legge. Al controllo ha partecipato anche un mediatore culturale cinese. Sono stati anche raccolti elementi utili a sviluppare indagini di carattere penale per ipotesi di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi di varia natura. La stazione forestale dei carabinieri e il Genio Civile hanno accertato irregolarità nel pozzo utilizzato dall’azienda per prelevare le acque impiegate nel ciclo produttivo. L’autorità amministrativa dovrà definire l’entità della sanzione che, con l’entrata in vigore della nuova normativa, avrà importo da 8.000 a 50.000 euro. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad accertare l’eventuale ipotesi di reato di furto dell’acqua utilizzata. Il Nucleo Ispettorato del Lavoro ha denunciato il titolare dell’azienda per aver occupato un clandestino (segnalato anch’egli all’autorità giudiziaria). L’attività imprenditoriale è stata sospesa, in quanto il 50% dei lavoratori era impiegato in modo irregolare.