Sei nuovi posti di lavoro in Comune Agenti e contabili: ci sono contratti

Posti di lavoro in Comune. Sono sei le posizioni aperte tra agenti di polizia municipale, contabili, e amministrativi. Il Comune di Montemurlo promuove un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattro ’specialisti amministrativi – contabiliIstruttore direttivo amministrativo’ categoria D. Gli specialisti dovranno possedere conoscenze in campo amministrativo, con particolare riferimento ai profili contabili e tributari, di gestione giuridica del personale e di servizi diretti al cittadino. Tra i requisiti richiesti per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un titolo di studio universitario tra diploma di laurea (vecchio ordinamento) in economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche o equipollenti; laurea specialistica o magistrale equiparata a uno dei diplomi di laurea del vecchio ordinamento nelle materie indicate, laurea triennale in una delle classi indicate nel bando di concorso, consultabile sul sito del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it). Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, ma la commissione esaminatrice si riserva la facoltà di procedere ad una prova pre-selettiva. Per la partecipazione al concorso è necessario effettuare, pena esclusione, il pagamento di 10 euro entro il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Le comunicazioni relative alle prove d’esame, agli esiti, alle eventuali esclusioni dalla procedura saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet del Comune di Montemurlo (https:www.comune.montemurlo.po.it). Per la partecipazione alla selezione il candidato deve essere in possesso dello Spid (sistema pubblico di identità digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata a lui intestato. Maggiori informazioni possono essere richieste esclusivamente scrivendo all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Pubblicato anche un avviso di mobilità volontaria per coprire due posti a tempo pieno e indeterminato di categoria c per agenti di polizia locale. Alla procedura di mobilità possono presentare domanda i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato delle pubbliche amministrazioni. Le domande dovranno essere presentate entro le 13,30 del 7 aprile.

Le richieste di partecipazione all’avviso potranno essere inviate tramite raccomandata indirizzata al Servizio risorse umane del Comune di Montemurlo (via Montalese 472474 – Montemurlo) oppure con consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Montemurlo (via Montalese 472474).