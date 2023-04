Sei notti magiche Torna il festival delle Colline

Sei artisti per l’edizione 2023 del "Festival delle Colline". Giunto alla 44ª edizione, il cartellone è stato presentato ieri a Poggio a Caiano, uno dei Comuni che insieme a Prato e Carmignano, ospiterà i concerti nel mese di luglio. La caratteristica di questo appuntamento estivo, come ha sottolineato l’assessore alla cultura di Poggio Giacomo Mari, è da sempre quella di un "festival pubblico" dove si ascolta musica di qualità a prezzi popolari. Chi sono gli artisti scelti dal direttore Gianni Bianchi? Il 5 luglio alla villa Il Cerretino (Poggio) alle 21,30 si esibiranno Michael McDermott, cantautore di Chicago, vincitore nel 2022 del Premio Tenco Internazionale alla carriera e poi Scarlett Rivera che proporrà un omaggio a Bob Dylan. Il biglietto costa 5 euro. Sabato 8 luglio (l’orario è da definire) il festival si sposta alla Rocca di Carmignano con Michelle Gurevich e Meg. Biglietto a 8 euro. Mercoledì 12 luglio tappa a Prato nel chiostro di San Domenico (ore 21,30) con Daniel Norgren, compositore e cantautore svedese che ha firmato la colonna sonora del film "Le otto montagne" e il biglietto costa 15 euro. Frida Bollani sarà protagonista con il suo pianoforte e la voce mercoledì 19 luglio nel giardino della chiesa di Bonistallo. Frida ha 18 anni ed è figlia di Stefano Bollani e reinterpreterà artisti come Lucio Dalla, Franco Battiano, Leonard Cohen, Ariana Grande e Britney Spears. Ingresso a 10 euro. Chiusura del festival il 24 luglio (ore 21) alla villa medicea di Poggio con Extraliscio-Jacopo Fagioli: questa formazione ha rinverdito la tradizione del liscio, inserendo ritmi e sonorità provenienti dall’elettronica, dal punk e dal rock.

"Queste proposte musicali – ha sottolineato l’assessore alla cultura di Carmignano Cristina Monni – devono far scaturire la curiosità nel pubblico sia per gli artisti sia per i luoghi in cui si svolgono". Francesco Puggelli, sindaco di Poggio, guarda già al 2024 quando sarà pronta piazza XX Settembre: "Questa piazza è stata concepita per avere uno spazio dedicato alla musica e il Festival delle Colline vi potrà trovare una collocazione". L’assessore alla cultura di Prato Simone Mangani ha ricordato come "il festival svolge anche funzione di scouting" grazie anche ad un contest per giovani musicisti.

M. Serena Quercioli