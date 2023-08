Sei milioni dalle multe Ma ne mancano altri sei

Sei milioni di euro. E’ quanto ha incassato nel 2022 il Comune di Prato dalle multe per infrazioni al codice della strada. Un numero nient’affatto positivo per le casse comunali, visto che si aggira intorno al 50% dell’importo complessivo dei verbali elevati in un anno, circa 12 milioni di euro. Tra l’altro con un trend di sanzioni in aumento, visto che nel primo trimestre 2023 i numeri rivelati da un accesso agli atti della Lega, parlavano di un netto incremento delle multe rispetto allo stesso periodo del 2022. Ad analizzare i dati dei proventi dalle multe del Comune di Prato sono stati i due portali Facile.it e Assicurazione.it. Dati che però a differenza di quanto si possa pensare, raccontano che ci sono automobilisti in Toscana molto più tartassati sul fronte dei verbali rispetto a quelli pratesi. Leggendo la speciale classifica elaborata dai due siti internet emerge che i conducenti pratesi sono i terzi meno multati della Toscana. In città la spesa pro capite per le sanzioni nel 2022 è stata di 44 euro. Certo, si tratta di numeri completamente parziali perché non tengono conto dell’effettivo numero di multe elevate e non c’è comparazione della percentuale di pagamenti nelle varie province.

Ma attenendosi al semplice importo dell’incassato dalle multe, Prato si piazza in fondo alla classifica. Meglio dei pratesi fanno solo Massa (con 26 euro di multe pro capite) e Lucca (20 euro). I più tartassati della Toscana sono invece i fiorentini, col Comune che ha incassato 47 milioni di euro nel 2022 dalle multe. E questi dati non tengono ancora pienamente conto degli ultimi autovelox che hanno fatto una strage di multe e che hanno fatto di Firenze un caso nazionale. Dietro al capoluogo di regione troviamo poi Grosseto con 8,5 milioni di multe incassate dal Comune e Livorno con 6,5 milioni. Guardando la spesa pro capite, ogni fiorentino ha speso in media nel 2022 170 euro per le sanzioni, cioè il secondo dato più alto a livello nazionale. Seguono nella graduatoria regionale Siena (128 euro, cioè quinta a livello nazionale), Grosseto (126 euro), Pistoia (72 euro), Pisa (69 euro), Livorno (49 euro), Arezzo (45 euro) e appunto Prato (44 euro). Nel complesso nel 2022 i capoluoghi di provincia toscani hanno incassato oltre 90 milioni di euro dalle multe, ponendo la Toscana in quarta posizione in Toscana. Analizzando, infine, le cause delle multe, a fare la parte del leone sono le violazioni ai limiti di velocità. Qui i proventi in Toscana sfiorano quota 33 milioni di euro. Anche in questo caso Firenze è in vetta con 23 milioni di euro di multe, seguita da Grosseto (5 milioni) e Siena con 1,8 milioni.