Sei incidenti in cinque giorni "Per la 325 una settimana nera"

Una settimana nera quella appena trascorsa per la sr 325 con ben sei incidenti che hanno portato a diversi feriti e a dei rallentamenti del traffico notevoli. Una settimana "horribilis" la definisce il comandante della polizia municipale, Rodolfo Ricò: "Ben sei incidenti in cinque giorni e tre di questi hanno avuto conseguenze gravi per i coinvolti; due hanno comportato la chiusura completa al traffico veicolare per due ore, in orario di punta, creando gravi disagi. Tutto inizia lunedì con un investimento di pedone al distributore di carburante di Vaiano. I giorni peggiori sono stati mercoledì 24 con ben tre incidenti sulla statale e giovedì 25 con sinistro che ha visto coinvolti ben quattro veicoli e per cui è l’intervenuto ll’elisoccorso da Bologna. In queste giornate la statale, a Carmignanello prima e a Le Confina poi, ha subito la chiusura totale al traffico per un’ora ad evento per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione veicoli. La settimana si è conclusa venerdì 26 con un sinistro ad Usella, per fortuna meno grave dei precedenti". A fronte di tanti problemi per i pendolari valbisentini, la risposta della Provincia, ente gestore della Sr 325, delude: "Quella appena trascorsa è stata una settimana nera per la viabilità sulla 325 – dice il presidente della Provincia, Simone Calamai –. Le cause degli incidenti sembrano essere riconducibili a disattenzione o negligenza dei conducenti dei veicoli rimasti coinvolti. L’appello è, quindi, ancora una volta alla prudenza, al rispetto del codice della strada e a porre sempre la massima attenzione alla guida. Con i sindaci della Valbisenzio siamo in costante contatto e abbiamo un tavolo di confronto aperto per apportare nuovi miglioramenti alla strada regionale. Inoltre il nostro impegno è rivolto all’individuazione di soluzioni alternative per alcuni tratti della Sr 325".

Claudia Iozzelli