Seguiti col gps e rapinati Imprenditori nel mirino Ma l’ultimo colpo fallisce

Tenuti d’occhio, pedinati e poi aggrediti davanti a casa. Sono quattro gli episodi fotocopia che hanno visto come vittime altrettanti imprenditori cinesi sui quali stanno indagando polizia e carabinieri, due avvenuti nei giorni scorsi nell’area industriale di Seano e due a Prato. Il più recente, l’altra sera, è stato l’ennesima replica di quanto era successo nei casi precedenti. Un imprenditore orientale è stato sorpreso davanti alla propria abitazione dai rapinatori che hanno cercato di stordirlo con lo spray al peperoncino, esattamente come è avvenuto in precedenza, ma questa volta il colpo non è andato a buon fine. I banditi sono scappati a bordo di un’auto bianca.

E’ questo l’unico elemento discordante raccolto finora dalle forze dell’ordine, perché nei primi tre episodi sui quali si sta indagando pare che i malviventi si muovessero su un’auto nera. Quella usata nell’ultimo raid è risultata rubata.

Gli inquirenti si stanno orientando sulla pista della banda che colpisce gli imprenditori orientali dopo averli pedinati. Non si esclude nemmeno che vengano seguiti tramite gps dopo aver installato un localizzatore nelle loro auto, così le vittime sono sempre facilmente rintracciabili. Escono dall’azienda e si sentono al sicuro perché non vedono nessuno di sospetto. Si dirigono a casa mentre i banditi, indisturbati, li seguono a distanza appunto tramite gps, e quando arrivano davanti a casa diventano prede facili. A quel punto i malviventi li aggrediscono usando lo spray, in modo da evitare contatti fisici ed eventuali contrattempi, poi scappano con il bottino e ricominciano daccapo qualche giorno dopo.

Ci sono al momento quattro denunce in tutto, ma non si può escludere che gli imprenditori rapinati siano di più. Sicuramente nelle scorse settimane una coppia di cittadini cinesi che vive a Poggio a Caiano venne rapinata del Rolex davanti a casa. In quel caso ci fu anche un’aggressione mentre negli ultimi ci sono stati soltanto "approcci" a distanza utilizzando lo spray al peperoncino. Purtroppo in tre episodi su quattro è stato anche efficace, mentre nell’ultimo il colpo non è andato a segno.

