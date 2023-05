"Segni sacri" I tesori inediti aperti al turismo

Unire le forze per far conoscere e valorizzare i propri territori. E’ questa la spinta che anima l’iniziativa ‘Segni sacri’: chiese e conventi aperti per mostrare al grosso pubblico realtà di grande bellezza, che spesso non trovano posto nei tour turistici più diffusi. "Segni Sacri è un’iniziativa importante che mette insieme quattro comuni dell’area fiorentina e pratese – afferma Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale – e permette di valorizzare un territorio facendo conoscere le chiese che non sono solo luogo di fede, ma anche luogo di cultura e arte". L’iniziativa si svolgerà domani, dalle 14 alle 18.

Oltre 20 istituti religiosi aprono le porte a turisti, cittadini e fedeli: un’opportunità per scoprire luoghi inediti e solitamente inaccessibili al pubblico e offrire uno sguardo differente e nuovo su quelli già conosciuti. Il progetto è promosso dai Comuni di Signa, Lastra a Signa, Carmignano e Poggio a Caiano col patrocinio della Regione e della Curia di Firenze e Pistoia. A Carmignano spicca su tutti la meravigliosa Visitazione del Pontormo (nella foto), una pala maestosa, fra le opere più riuscite e importanti del rivoluzionario manierista, uscito dalla bottega di Leonardo da Vinci. Suggestivi, anche, i due gioielli architettonici romanici: la pieve di San Leonardo ad Artimino e l’abbazia di San Giusto. A Poggio a Caiano si possono ammirare opere quali il Martirio di Santa Caterina di Annibale Niccolai o la Madonna del Rosario di Matteo Rosselli, passando per l’Incoronazione della Vergine di Alessandro Allori. Soddisfatto anche Dario Di Giacomo, assessore al turismo del comune di Carmignano: "E’ importante aprire luoghi sacri che spesso restano chiusi e non vengono fruiti dal pubblico. L’iniziativa si svolge in primavera che è il momento di maggiore affluenza turistica".