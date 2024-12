Segnali confortanti, al giro di boa in crescendo. Obiettivi diversi in un girone di ritorno scoppiettante

Il girone d’andata si è chiuso lasciando delle premesse interessanti per quello di ritorno, che si aprirà dopo la sosta natalizia. Prato e Zenith sono infatti arrivati al giro di boa in crescendo, sia dal punto di vista del gioco che dei risultati. I biancazzurri di Mariotti contro il Fiorenzuola hanno dominato ed hanno centrato il loro quinto risultato utile consecutivo (tre successi e due pareggi, quest’ultimi ottenuti entrambi in trasferta senza subire reti) che hanno portato un totale di ben undici punti, esattamente quanti il Prato ne aveva conquistati nelle precedenti dodici partite. Numeri importanti per Remedi e compagni che domenica hanno siglato la loro terza vittoria in serie al Lungobisenzio e che nelle ultime cinque giornate hanno mantenuto imbattuta la propria difesa, risultati che hanno permesso loro di terminare il girone d’andata in ottava posizione con 22 punti ed il quinto posto della Pistoiese a 9 lunghezze di distacco. Bene ha chiuso anche la Zenith, a sua volta protagonista in questo finale di prima parte di stagione di un tris di risultati utili consecutivi. Molto significativo in questo senso il pareggio strappato domenica sul campo di un avversario di blasone come il Piacenza, che è anche un concorrente diretto per la salvezza. Al giro di boa, l’affollata zona tranquillità dista solo due punti e per Settesoldi e compagni il traguardo della permanenza in serie D appare ora più che mai alla portata. Insomma, se il buon giorno si vede dal mattino, ci sono tutte le prerogative per attendersi un girone di ritorno scoppiettante. Massimiliano Martini