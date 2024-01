Segnale vero per dare una svolta

Finalmente un segnale. Piccolo nei numeri ma comunque importante, nella speranza che sia soltanto l’inizio. I militari torneranno anche a Prato, come ha annunciato ieri il ministero dell’Interno. Saranno quindici, per il momento, ma visto che il contigente destinato alla Toscana è risultato più numeroso delle previsioni iniziali, in futuro anche i numeri pratesi potrebbero crescere. Intanto prendiamo questo primo gruppo di soldati. C’era bisogno di una mossa concreta dopo l’ondata di spaccate degli ultimi giorni, dopo i furti continui a Carmignano e dopo le continue segnalazioni su spaccio e degrado. Speriamo sia l’inizio di una svolta verso una maggiore sicurezza.